Ricette Fulvio Marino: lingue di ceci, riso e grano saraceno per E’ sempre mezzogiorno

E’ una ricetta senza glutine quella che Fulvio Marino ha suggerita a E’ sempre mezzogiorno oggi 25 novembre 2020. Due ricette in una con le lingue di ceci, le lingue di grano saraceno e riso. Sono due impasti diversi che Fulvio Marino ha preparato come sempre in gran fretta nella cucina per il pane. Questa volta la ricetta di Fulvio Marino è senza glutine e le lingue di ceci e le lingue di grano saraceno e riso sono perfette per accompagnare salumi, formaggi, pomodori secchi o altro. Non ci resta che impastare ancora con le ricette di Fulvio Marino e Antonella Clerici, ancora una volta una deliziosa idea salata per accendere il forno di casa.

RICETTE FULVIO MARINO – LA RICETTA DELLE LINGUE DI PANE SENZA GLUTINE

Ingredienti per le lingue di ceci: 200 g di farina di ceci, 240 g di acqua, 40 g di olio, sale

Per le lingue di riso e grano saraceno: 100 g di farina di riso, 240 g di acqua, 40 di olio, sale ed erbe aromatiche

Inoltre: 200 g di robiola, 100 g di pomodori secchi, 200 g di mousse di prosciutto cotto

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine, aggiungiamo l’acqua e il sale, mescoliamo con il cucchiaio. Facciamo riposare minimo 15 minuti ma possiamo prepararlo anche il giorno prima perché non c’è il lievito. Sulla teglia foderata con la carta forno creiamo le forme che vogliamo, l’idea è fare una griglia con questo impasto che è abbastanza liquido. Completiamo con un po’ di rosmarino. Mettiamo in forno a 200 gradi per circa 15 minuti.

Prepariamo allo stesso modo in un’altra ciotola l’impasto con la farina di grano saraceno e la farina di riso, acqua, sale, olio e anche le erbe aromatiche tritate. Facciamo riposare minimo 15 minuti o prepariamo anche il giorno prima.