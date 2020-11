Mauro Improta prepara Fettuccelle al basilico con triglie e carciofi: ricette E’ sempre mezzogiorno

La ricetta delle fettuccelle al basilico con triglie e carciofi è la ricetta di Mauro Improta per E’ sempre mezzogiorno oggi 27 novembre 2020. Le ricette di Mauro Improta per le ricette E’ sempre mezzogiorno sono sempre ottimi piatti e questa volta è un nuovo piatto della domenica. E’ la pasta con carciofi e triglie che si prepara in poco tempo ma con tanto gusto. Se non vogliamo preparare la pasta fresca in casa possiamo ovviamente usare la pasta fresca già pronta e dedicarci al sughetto di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Ecco la ricetta di oggi degli Improta.

RICETTE MAURO IMPROTA – LA RICETTA DELLE FETTUCCELLE AL BASILICO CON TRIGLIE E CARCIOFI

Ingredienti:

300 g di farina 0, 100 g di semola, 4 uova, 20 foglie di basilico, sale fino

4 triglie, 1 cipollotto, 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, 1 bicchiere di vino bianco, acqua, 100 ml di olio di oliva, 3 carciofi, prezzemolo, 1 spicchio di aglio, pepe e sale

Preparazione: tagliamo i carciofi già ben puliti dalle foglie dure e tagliamo a fette sottili. In padella scaldiamo un po’ di olio con l’aglio, aggiungiamo i carciofi e facciamo andare e poi saliamo.

In un’altra pentola altro olio di oliva, parte dei cipollotti.

Puliamo le triglie, sfilettiamo, togliamo le lische, aggiungiamo gli scarti del pesce nella pentola con il cipollotto, facciamo scaldare, sfumiamo con il vino, un po’ di acqua, aggiungiamo il concentrato di pomodoro, facciamo andare e poi filtriamo nel colino schiacciando il pesce per ottenere più sapore. Aggiungiamo questo sughetto ai carciofi in padella.

Frulliamo con il mixer a immersione il basilico con il ghiaccio.

Impastiamo le farine setacciate con le uova e il basilico frullato, facciamo riposare un frigo il panetto avvolto bella pellicola.

In una padella calda con un po’ di sale fino scottiamo a fiamma vivace per qualche minuto le triglie adagiate dalla parte della pelle.