Tortiglioni con crema di cavolfiore e formaggio scoparolo è questa la ricetta che Anna Moroni ha deciso di proporre nella puntata di Ricette all’Italiana in onda oggi 27 novembre 2020. Come avrete visto ormai, Anna Moroni cucina da casa sua. Una scelta che la produzione ha preso per tutelare la bravissima cuoca di Rete 4 vista la delicata situazione che c’è in Italia. Non solo, come ha spiegato Annalisa all’inizio di questa settimana, Anna preparerà, almeno per il momento, una sola ricetta nel programma di Rete 4 mentre le restanti vedranno altri cuochi e chef protagonisti! Ma torniamo adesso alla ricetta dei tortiglioni visti nella puntata di oggi di Ricette all’Italiana.

Tortiglioni con crema di cavolfiore e formaggio scoparolo: una ricetta di Anna Moroni

Tortiglioni con crema di cavolfiore e formaggio scoparolo, la lista degli ingredienti: 300 g di tortiglioni, latte qb, 500 g di cavolfiore lessato, 150 g di formaggio scoparolo, olio evo, noce moscata, noci, sale, pane grattugiato

Dopo aver preso nota, ecco che possiamo passare alla preparazione di questo piatto.

Per prima cosa mettiamo a bollire l’acqua per la nostra pasta e la saliamo quando bolle. Cuociamo i tortiglioni. Nel frattempo ci occupiamo del cavolfiore: lo puliamo per bene, lo tagliamo a pezzi e lo lessiamo in acqua bollente salata. Mettiamo su una padella con uno spicchio di aglio e dell’olio. Ripassiamo dentro il cavolfiore. Togliamo la padella dal fuoco e uniamo anche del latte. Dovremo fare una crema di cavolfiore quindi schiacciamo per bene i cavolfiori con la forchetta e a occhio uniamo il latte che serve. Quando la pasta è pronta possiamo scolarla direttamente nei cavolfiori per terminare la cottura. A questo punto della preparazione uniamo anche della noce moscata, peperoncino a piacere e il formaggio scoparolo grattugiato.

Dopo aver mantecato per bene non ci resta che impiattare: completiamo la preparazione con gherigli di noci fratumati e tostati in padella con un pochino di pane grattugiato. Spolveriamo di formaggio grattugiato.