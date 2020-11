Anna Moroni sostituita da uno chef della Prova del cuoco nella cucina di Ricette all’italiana (Foto)

Nuova settimana con Ricette all’italiana e ci sono due novità: Anna Moroni cucina da casa sua, una sola ricetta e poi lascia il posto a un volto noto della cucina in tv, a uno chef de La prova del cuoco (Foto). Sorride Annina al suo pubblico e spiega che è giusto fare attenzione in questo periodo, soprattutto per chi ha la sua età, prepara le pepite di verdura e poi si siede comoda collegandosi con Annalisa e Marco. Da oggi va in onda una nuova versione di Ricette all’italiana e nella cucina con Annalisa Mandolini c’è Marco Bottega, lo chef che il pubblico che seguiva La prova del cuoco conosce bene. “La nostra Anna c’è sempre anche se in questo periodo abbiamo voluto un po’ preservarla ed è bene che stia a casa anche se lei a casa non ci voleva stare” racconta la bella Mandolini al pubblico di Ricette all’italiana. Anna Moroni segue passo passo la ricetta di Marco, lo chef che lei conosce benissimo, hanno condiviso lo stesso studio per tanti anni. Marco Bottega è stato nel cast del cooking show di Rai 1 anche durante la conduzione di Elisa Isoardi. “Sono 20 anni che ci conosciamo con Anna, ne abbiamo vissute di tutti i colori insieme” racconta mentre cucina i ravioli ripieni con ragù di castagne.

ANNA MORONI SEGUE DA CASA LA RICETTA DI MARCO BOTTEGA

Seduta comoda sul divano di casa Anna Moroni non si annoia, dopo avere preparato un bel piatto nella sua cucina adesso gli occhi sono puntati sulla sua allieva. Come sempre la rimprovera, la sua manualità deve ancora migliorare tanto e preparare la sfoglia non è semplice. Entusiasta invece come sempre di Bottega. “Anna conosce tutto della mia cucina” gongola lo chef mentre conclude il suo primo piatto.

Piacerà al pubblico di Rete 4 il nuovo ingresso nel cast di Ricette all’italiana? Soprattutto quest’anno notiamo i vari spostamenti degli chef da un programma tv all’altro. Con Bottega e la Moroni per il pubblico di Ricette all’italiana più consigli in cucina. Per esempio, oggi Anna prendendo spunto dalla ricetta di Marco ha consigliato come conservare le castagne: “Si possono conservare bollite e si mettono poi nel congelatore oppure si fanno le caldarroste e si congelano”. Proviamo?