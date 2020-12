Cannelloni della vigilia di Zia Cri, le ricette E’ sempre mezzogiorno

La ricetta dei cannelloni della vigilia di zia Cri è il primo piatto di oggi 2 dicembre 2020 di E’ sempre mezzogiorno, è la ricetta di Natale da non perdere, la ricetta golosa preparata durante il collegamento con Chiara Francini. I cannelloni con ricotta e spinaci conditi con besciamella e sugo di pomodoro è la ricetta E’ sempre mezzogiorno perfetta per le feste di Natale ma anche per la domenica. Zia Cri la propone per la vigilia e a noi non resta che preparare prima la sfoglia e poi il ripieno, quindi la besciamella e la salsa di pomodoro. Ovviamente possiamo anche comprare la pasta già pronta, la pasta fresca che poi farciamo con il ripieno alla ricotta oppure la pasta secca che magari prima lessiamo. Ecco come si fanno i cannelloni della vigilia con la besciamella di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno.

CANNELLONI DELLA VIGILIA DI ZIA CRI – RICETTE DI NATALE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 200 g di pasta all’uovo, 250 g di ricotta asciutta, 150 g spinaci, 1 uovo, noce moscata, 300 g di passata di pomodoro, mezzo cipolla, sale, olio

Besciamella: 500 g di latte, 40 g burro, 40 g farina, sale, pepe, noce moscata – formaggio grattugiato e burro fuso per completare

Preparazione: impastiamo farina e uova e poi tiriamo la sfoglia ottenendo i rettangoli di sfoglia per i cannelloni.

Scottiamo in acqua bollente e salata e passiamo in acqua fredda per bloccare la cottura, poi adagiamo sul canovaccio spolverato con il formaggio grattugiato.

Nella ciotola verdiamo ricotta asciutta , formaggio grattugiato, sale, pepe, spinaci lessati strizzati e tritati, uova, noce moscata e amalgamiamo bene il tutto. Abbiamo il ripieno che versiamo nella sacca e magari così è più semplice farcire la sfoglia. Possiamo però anche usare un semplice cucchiaio. Disponiamo il ripieno lungo il lato della sfoglia e arrotoliamo, abbiamo i cannelloni. La ricetta dei brownies di Zia Cri e Angela Frenda raccontando storie d’amore a E’ sempre mezzogiorno

Disponiamo i cannelloni nella teglia imburrata.

Prepariamo la besciamella nel modo classico. Prepariamo la salsa al pomodoro semplice con olio, cipolla, sale, basilico. Nappiamo i cannelloni coprendoli con la besciamella e aggiungiamo sopra la salsa di pomodoro, completiamo con fiocchi di burro e formaggio grattugiato. Mettiamo in forno 15 – 20 minuti per gratinare.