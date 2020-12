Tortelloni con spinaci e formaggio di Francesca Marzetti, le ricette E’ sempre mezzogiorno

La ricetta dei tortelloni con spinaci e formaggio bagòss di Francesca Marsetti è il primo piatto di oggi 7 dicembre 2020 dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Pasta ripiena ma questa volta facciamo dei quadrati di pasta che chiusi diventano triangoli. Francesca Marsetti con la sua solita simpatia propone un ottimo primo piatto e ricorda che non è fidanzata ma non intende nemmeno sposarsi. Le proposte di matrimonio ci sono ma lei è innamorata del suo lavoro e infatti la ricetta dei tortelloni con ricotta, spinaci e fonduta di formaggio è da provare subito. Perfetti anche per le feste di Natale, ecco la ricetta di oggi di Francesca Marsetti per E’ sempre mezzogiorno. Non perdete le altre ricette in tv, le ricette di Antonella Clerici e non solo.

LA RICETTA DI FRANCESCA MARSETTI DEI TORTELLONI SPIANCI E BAGOSS – RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: iniziamo dalla salsa e nel pentolino mettiamo la panna e il bagòss grattugiato, ma se non abbiamo questo formaggio ne usiamo un altro. Mescoliamo e facciamo andare a fiamma bassa. Se la salsa si addensa troppo possiamo aggiungere un po’ di acqua di cottura.

Impastiamo la farina e le uova nel modo classico per avere la sfoglia.

Lessiamo gli spinaci, scoliamo bene e facciamo raffreddare, strizziamo bene, li tritiamo un po’ e condiamo con la noce moscata grattugiata, aggiungiamo la ricotta e il formaggio stagionato grattugiato e mescoliamo bene, abbiamo il ripieno. Polenta concia di Francesca Marsetti, la ricetta golosa E’ sempre mezzogiorno

Tiriamo la sfoglia e invece di ritagliare i classici dischetti ritagliamo a quadrotti. Farciamo con il ripieno e richiudiamo, in questo modo i tortelloni saranno dei triangoli. Chiudiamo bene sigillando i bordi.

Cuociamo i tortelloni in acqua bollente e salata. Bastano pochi minuti e poi scoliamo, condiamo con l’olio e completiamo con la fonduta di panna e formaggio. Infine, chips di spinaci e ancora formaggio grattugiato.