Polenta concia di Francesca Marsetti, la ricetta golosa E’ sempre mezzogiorno

Dalla puntata E’ sempre mezzogiorno di oggi 3 dicembre 2020 la ricetta della polenta concia di Francesca Marsetti. E’ una delle ricette che Antonella Clerici adora anche se mancano gli adorati formaggi. Spinaci, salvia, salsiccia o salamine, formaggio grattugiato e il consiglio è di usare la farina di grano quarantino. Ovviamente per la cottura della polenta sono necessari almeno 40 minuti, il resto è tutto molto semplice e veloce. Come sempre con le ricette E’ sempre mezzogiorno Francesca Marsetti porta in cucina anche tanta allegria. Le dosi in basso sono per 4 persone, seguiamo nel dettaglio i semplici passaggi. Abbiamo così la polenta concia, potrebbe essere un piatto unico, come suggerisce Evelina Flachi, oppure uno dei piatti della domenica e delle feste, come aggiunge Antonella Clerici. Non perdete questa e le altre ricette in tv di oggi, buonissima anche la ricetta di Zia Cri della torta di mele e anice stellato e le altre idee del giovedì.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 3 DICEMBRE 2020 – LA RICETTA DELLA POLENTA CONCIA

Ingredienti per 4 persone: 500 g di farina di grano quarantino, 10 g di sale, 2 salamine fresche, 200 g di spinaci freschi, 50 g di burro, 6 foglie di salvia, 2 l di acqua, 50 g di formaggio grattugiato e noce moscata

Preparazione: nella pentola con l’acqua bollente versiamo a pioggia la farina mentre mescoliamo velocemente con la frusta. Facciamo cuocere almeno 40 minuti. Gnocchi ripieni di formaggio, la ricetta di Francesca Marsetti per E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Nella padella sgraniamo la salsiccia senza il budello e facciamo diventare croccante.

Lessiamo gli spinaci, strizziamo, saliamo e aggiungiamo anche la noce moscata, mescoliamo e versiamo nella pentola con la polenta già cotta.

In padella sciogliamo il burro con le foglie di salvia fresche tritate al coltello, aggiungiamo tutto nella pentola con la polenta. Amalgamiamo e uniamo anche il formaggio grattugiato e la salsiccia croccante. Amalgamiamo e serviamo nel vassoio portandola in tavola così golosa. Completiamo con qualche fogliolina di salvia.