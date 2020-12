Calamarata allo scoglio di Mattia e Mauro Improta per le ricette delle feste di Natale

La calamarata allo scoglio di Mauro Improta e suo figlio Mattia Improta per le ricette E’ sempre mezzogiorno è il primo piatto delle feste di Natale, un piatto che non può mancare. Mauro Improta in poco tempo mostra tutti i passaggi di questa ricetta di Natale. La calamarata è un formato di pasta, perfetto con il pesce. Cozze, vongole, seppie, calamari, scampi e ovviamente non può mancare il brodetto fatto con gli scampi. Prezzemolo ma anche basilico sono i consigli di Improta di oggi 9 dicembre 2020 per E’ sempre mezzogiorno. Sono già tantissime le ricette del Natale suggerite su Rai 1 con Antonella Clerici e i suoi maestri in cucina. Non perdete i cappelletti in brodo, il pane con la frutta secca di Fulvio Marino e poi ovviamente la pasta con il pesce, la calamarata allo scoglio degli Improta.

RICETTE DI NATALE DI MAURO IMPROTA – LA RICETTA DELLA CALAMARATA ALLO SCOGLIO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: cuociamo la pasta, la calamarata, in acqua bollente e salata.

Facciamo aprire in padella le vongole e le cozze con un filo di olio, uno spicchio di aglio e qualche pomodorino, togliamo l’aglio.

Puliamo gli scampi e gli scarti li mettiamo in pentola con un po’ di acqua, olio, pomodori a metà, prezzemolo e iniziamo a schiacciare con il mestolo, aggiungiamo ancora un po’ di acqua, facciamo andare il brodetto che dobbiamo filtrare.

In padella facciamo andare un pochino di olio con l’aglio e aggiungiamo i calamari puliti e tagliati a pezzi, a striscioline, aggiungiamo un po’ di pomodorini, togliamo l’aglio, aggiungiamo poi il brodetto filtrato.

Scoliamo la pasta e versiamo in padella con i calamari, facciamo saltare aggiungendo se necessario altro brodetto e un filo di olio di oliva. Aggiungiamo adesso gli scampi, prezzemolo tritato, quindi cozze e vongole che abbiamo aperto conservando alcuni gusci.