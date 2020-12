Spaghetti al tonno della vigilia di Natale, la ricetta di Fava per E’ sempre mezzogiorno

La ricetta degli spaghetti al tonno della vigilia di Natale è la ricetta di Gian Piero Fava per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, è un primo piatto che non costa molto ma facciamo attenzione a utilizzare ottimi ingredienti. Il consiglio per un perfetto piatto di pasta con il tonno è di aggiungere il tonno in padella solo alla fine, non va stressato con la cottura. Formaggio sì o formaggio no sul piatto di pasta con il tonno? Magari pecorino se piace, a chi piace. Non perdete questa e le altre ricette di Natale di Gian Piero Fava nella cucina di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEGLI SPAGHETTI AL TONNO PER NATALE

Ingredienti: 350 g di spaghetti, 400 g di passata di pomodoro, pomodori datterini, gambi di prezzemolo, basilico, 10 filetti di alici, 6 capperi, 2 spicchi di aglio, 1 scalogno, 250 g di tonno sott’olio, peperoncino, sale e pepe

Preparazione: servono pochi ingredienti ma di ottima qualità. Facciamo una base di olio, scalogno e aglio, i filetti di acciuga, i gambi di prezzemolo racchiusi in un mazzetto, peperoncino e i capperi, facciamo andare in padella. Gnocchi alla parigina di Francesca Marsetti, dalle ricette di oggi E’ sempre mezzogiorno

Nella ciotola versiamo i pomodori datterini a cui abbiamo tolto la pelle, condiamo con olio, basilico e aglio e lasciamo insaporire qualche ora e poi togliamo basilico e aglio e aggiungiamo in padella. Dopo un po’ aggiungiamo la passata di pomodoro. Alla fine aggiungiamo in padella anche dell’ottimo tonno sott’olio conservato in vetro.

Non aggiungiamo sale ma assaggiamo a fine cottura perché in padella ci sono le alici, il tonno e i capperi già salati. La cottura del sughetto è di circa 15 – 20 minuti.

Cuociamo gli spaghetti in acqua bollente e salata, utilizziamo ottimi spaghetti. Scoliamo e saltiamo in padella, completiamo con il prezzemolo tritato aggiunto fuori dal fuoco, anche un filo di olio a crudo.