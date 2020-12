Cappelletti in brodo di zia Cri, la ricetta di Natale della sua famiglia

La ricetta dei cappelletti in brodo di zia Cri non poteva mancare tra le ricette di Natale di oggi 24 dicembre 2020, la puntata della vigilia di E’ sempre mezzogiorno. Che delizia il primo piatto con il brodo di cappone ma zia Cri oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno è con sua nipote Isabella, pronta a mostrare la sua ricetta di famiglia per il Natale. Zia Cri ogni Natale prepara con tutta la famiglia i cappelletti e infatti anche Isabella è brava con il ripieno e a richiudere i cappelletti. Ecco come si fanno i cappelletti con il brodo di cappone, il ripieno è super goloso, solo formaggi ma con qualche consiglio furbo. Ecco questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno per il Natale e non solo.

RICETTE ZIA CRI PER NATALE – I CAPPELLETTI IN BRODO PREPARATI CON LA NIPOTE

Ingredienti per 4 persone : 3 uova, 270 g di farina

300 g di ricotta di pecora asciutta, 150 g di squacquerone, 150 g di caciotta, 100 g di formaggio grattugiato, noce moscata, sale fino, mezzo cucchiaino di scorza di limone grattugiata, 1 tuorlo, 2 l di brodo di cappone

Preparazione: impastiamo farina e uova e tiriamo la sfoglia con la nonna papera.

Passiamo al ripieno e nella ciotola mescoliamo la ricotta con lo squacquerone, aggiungiamo anche la caciotta grattugiata, il formaggio grattugiato, la noce moscata, un bel po’ se piace. Mescoliamo e aggiungiamo il sale fino ma senza esagerare, assaggiamo sempre prima. La scorza di limone grattugiata è da non dimenticare, ovviamente un tuorlo d’uovo per legare il tutto. Mescoliamo bene e abbiamo il ripieno.

Disponiamo ciuffi di ripieno sulla sfoglia che abbiamo tagliato in tanti quadratini. Chiudiamo i cappelletti. Cuociamo nel brodo di cappone bollente. Serviamo subito il gustoso primo piatto e buon Natale.