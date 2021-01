Risotto ‘nduja e burrata, ricette Cotto e Mangiato

La ricetta del risotto ‘nduja e burrata, un primo piatto dalle ricette Cotto e Mangiato. E’ il primo piatto goloso di oggi 5 gennaio 2020 di Tessa Gelisio e come sempre è una ricetta facile e veloce. Il risotto è un piatto tipico del nord ma se aggiungiamo altri ingredienti diventa un piatto del sud, un piatto che mette tutti d’accordo. Quindi se aggiungiamo al risotto cotto nel brodo la ‘nduja e alla fine il formaggio grattugiato e la stracciatelle burrata, in più peperone crusco, ecco la ricetta Cotto e Mangiato è perfetta. Ecco come si fa il risotto ‘nduja e burrata di Tessa Gelisio. Le ricette di Italia 1 da non perdere.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DEL RISOTTO ‘NDUJA E BURRATA

Ingredienti per 2 persone: 200 g di riso, brodo vegetale q.b., 50 g di formaggio grattugiato, 50 g di ‘nduja, 1 peperone crusco e 100 g di stracciatella burrata

Preparazione: un primo piatto da preparare come sempre in modo molto semplice e veloce. Iniziamo tostando in padella 200 g di riso, poi sfumiamo con il vino bianco che facciamo evaporare del tutto. Adesso possiamo aggiungere il brodo vegetale che abbiamo già preparato; un brodo vegetale classico con sedano, carota, cipolla.

Portiamo a bollore e proseguiamo la cottura come si fa per un classico risotto in bianco.

Quando il riso è cotto possiamo aggiungere la ‘nduja, mescoliamo e togliamo dal fuoco. Solo fuori dal fuoco uniamo i 50 g di formaggio grattugiato, mantechiamo. Serviamo il risotto nei piatti e aggiungiamo la stracciatella burrata a pezzetti. Completiamo con il peperone crusco. Abbiamo così un piatto goloso, perfetto per due perché ai bambini di certo non facciamo mangiare la ‘nduja. Non perdete questa e le altre ricette di Tessa Gelisio su Italia 1.