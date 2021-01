Ricette Daniele Persegani: lasagne verdi con crema di zucca, gorgonzola e besciamella

Lasagne verdi con crema di zucca e gorgonzola di Daniele Persegani, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 8 gennaio 2021, una delle ricette di Persegani da provare subito. E’ il primo piatto goloso che di certo non ci mette a dieta perché i formaggi e la besciamella sono un bel po’ calorici e in più c’è la sfoglia. Evelina Flachi è però soddisfatta in parte per questa lasagna con la zucca di Persegani, ci sono appunto zucca e spinaci che fanno benissimo. Stendiamo la sfoglia impastata con il trucchetto di Daniele Persegani, cuociamo la zucca, la frulliamo e prepariamo la besciamella. Sono vari passaggi ma il risultato è davvero ottimo. Ecco dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi la ricetta per fare le lasagne con besciamella e zucca. Non perdete le altre ricette con Antonella Clerici.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI PERSEGANI DELLE LASAGNE VERDI CON ZUCCA, BESCIAMELLA E GORGONZOLA

Ingredienti: 400 g farina, 3 uova intere, 60 g spinaci lessati, 700 g di zucca lessata o cotta al forno, 1 l latte, 100 g burro, 60 g farina, 300 g di formaggio Montasio, 300 g di gorgonzola piccante, 100 g formaggio grattugiato, noce moscata, sale e pepe

Preparazione: impastiamo la farina con le uova e gli spinaci, lessati, strizzati e tritati. Il consiglio è di tritare gli spinaci con le uova, frullati con le uova. Stendiamo la sfoglia e lessiamo in acqua bollente e salata, scoliamo in acqua fredda, adagiamo sul canovaccio e facciamo asciugare.

Facciamo la besciamella classica partendo dal burro che sciogliamo nella pentola, uniamo la farina, facciamo andare mescolando e poi aggiungiamo il latte caldo, mescoliamo, sale, pepe e facciamo addensare mescolando sempre.

Lessiamo o cuociamo al vapore o in forno la zucca, la frulliamo con il formaggio grattugiato, il consiglio è di frullare quando la zucca è ancora calda.

Imburriamo la teglia, aggiungiamo la besciamella e disponiamo la sfoglia verde, fette di formaggio, ciuffi di zucca e pezzetti di gorgonzola, aggiungiamo altra besciamella. Quindi sfoglia verde e tutti gli ingredienti fino a terminarli. Completiamo con l’ultima sfoglia verde, la besciamella e il formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 10 gradi per circa 25 minuti.