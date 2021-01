Marco Bianchi: orecchiette datterini e cime di rapa per le ricette E’ sempre mezzogiorno

Tornano le ricette della salute di Marco Bianchi con la ricetta delle orecchiette datterini e cime di rapa, il primo piatto per E’ sempre mezzogiorno oggi 11 gennaio 2021. E’ un piatto semplice, veloce da preparare, soprattutto se abbiamo già delle verdure lessate, magari proprio le cime di rapa. Pomodori datterini freschi e pomodori secchi, verdure e come sempre Marco Bianchi non fa mancare gli ottimi ingredienti nelle sue ricette, nei suoi piatti. Un consiglio per tutti è quello di passare sempre la pasta cotta e scolata nell’acqua fredda, serve per abbassare l’indice glicemico. Marco Bianchi sottolinea però che non serve farlo solo una volta, bisogna avere questa come abitudine ogni giorno. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno e ovviamente le altre ricette della salute.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 11 GENNAIO 2021 – LA RICETTA DI MARCO BIANCHI DELLE ORECCHIETTE DATTERINI E CIME DI RAPA

Ingredienti: 320 g di orecchiette integrali, 250 g di pomodori datterini, meglio se gialli, 50 g di pomodori ciliegino secchi sott’olio, 5 acciughe sott’olio, 250 g di cime di rapa, peperoncino

Preparazione: cuociamo la pasta in acqua bollente e salata che poi scoliamo raffreddando in acqua fredda. In questo modo riduciamo il carico glicemico.

Tagliamo i pomodorini a metà e mettiamo in padella con le acciughe che facciamo sciogliere. Uniamo anche i pomodori secchi a pezzi, questi possiamo anche frullarli. Mescoliamo in padella e facciamo insaporire facendo attenzione a non rovinare i pomodori freschi, devono solo appassire. Se vogliamo aggiungiamo il peperoncino.

Lessiamo le cime di rapa o altra verdura, scoliamo e mettiamo subito in acqua fredda con il ghiaccio, scoliamo bene e aggiungiamo in padella con i pomodori. Facciamo insaporire il tutto.

Versiamo la pasta in padella, facciamo insaporire e serviamo il gustoso primo piatto. Completiamo con un po’ di olio di oliva fresco.

Il consiglio è di mettere più verdure e meno pasta se vogliamo metterci un po’ a dieta.