Ricette Sergio Barzetti: risotto agrumi e indivia per E’ sempre mezzogiorno

La ricetta del risotto con agrumi e indivia belga è il primo piatto di Sergio Barzetti di oggi 12 gennaio 2021 nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Tantissime le ricette di Sergio Barzetti con il riso, è la sua passione insieme all’alloro. Dalla preparazione di un brodo veloce fatto con arancia e bergamotto fino alla decorazione finale, la sua ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi è tutta da seguire. Mr Alloro consiglia di utilizzare il succo degli agrumi per aumentare l’acidità, in questo modo nel piatto potremo mettere meno sale. Una ricetta nella ricetta oggi con Barzetti che ci mostra la saturazione salina: nella ciotola mettiamo sale grosso e acqua e abbiamo un’acqua satura quando il sale non si scioglie più. E’ necessaria quindi la giusta dose, questa volta perfetta per fare le mandorle salate. Torniamo al risotto con gli agrumi e Sergio Barzetti come sempre ci regala un ottimo primo piatto, completo.

RICETTE SERGIO BARZETTI – LA RICETTA DEL RISOTTO AGLI AGRUMI E INDIVIA BELGA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella padella mettiamo scorze di bergamotto e di arancia, alloro e acqua, più una risana che un brodo che non saliamo ma filtriamo.

Tagliamo l’indivia a striscioline e poi a pezzettini, mettiamo in padella con un po’ di olio e facciamo andare. Nella stessa padella con l’indivia tostiamo il riso. Spremiamo l’arancia e sfumiamo il riso. Aggiungiamo poi il brodo bollente preparato prima.

Spremiamo un bergamotto e aggiungiamo il succo al riso quasi cotto. Portiamo a cottura.

Nella ciotolina uniamo succo d’arancia e olio, mescoliamo bene battendo un po’. Aggiungiamo al risotto cotto lo stracchino, aggiungiamo il succo preparato prima e mantechiamo il risotto. Otteniamo un risultato cremoso lasciando anche due minuti il riso fermo. Serviamo completando con l’arancia a vivo e le mandorle salate, in più un po’ di indivia a striscioline a crudo.