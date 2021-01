Da casa di Anna Moroni la ricetta delle lasagne ai carciofi

Che delizia le ricette di Anna Moroni. La maestra in cucina in questi giorni ci ha regalato la ricetta delle lasagne con i carciofi, la ricetta delle lasagne con besciamella fatta con il brodo di pollo e in più prosciutto crudo e mozzarella. Pochi ingredienti ma tutti ottimi per rendere perfetto il primo piatto di Anna Moroni. La maestra cucina da casa sua, non perde il contatto con il suo pubblico e il risultato è un boom di like per lei e le sue ricette. Ecco come si prepara la lasagna ai carciofi di Anna Moroni. Non perdete anche le altre ricette sul nostro sito Ultime Notizie Flash.

RICETTE ANNA MORONI – LA RICETTA DELLE LASAGNE AI CARCIOFI

Ingredienti per 6 persone – per la pasta: 250 g di farina 0, 250 g di farina di grano duro, 4 uova intere, 2 rossi d’uovo

Per la farcia: 200 g di provola fresca o di mozzarella, 100 g di parmigiano grattugiato, 150 g di prosciutto crudo, 500 g di besciamella di pollo preparata con 2 cosce di pollo e 1 litro di acqua, 50 g di burro, 2 cucchiai di farina (25 g) – mentuccia, aglio, olio, sale, pepe e 8 carciofi

Preparazione: impastiamo le farine con le uova, 4 intere e 2 rossi, facciamo riposare 30 minuti e tiriamo la sfoglia con la nonna papera, la tiriamo molto sottile, il più possibile.

Puliamo i carciofi, li tagliamo a spicchi e cuociamo in padella con olio, aglio, li lasciamo molto al dente e saliamo.

Nell’acqua sbollentiamo il prosciutto crudo e poi scoliamo e tritiamo fine. Sminuzziamo la provola o la mozzarella.

Passiamo alla besciamella che facciamo con il brodo di pollo. Nella pentola mettiamo burro e farina e facciamo andare mescolando poi uniamo il brodo di pollo bollente, mescoliamo e facciamo addensare.

Lessiamo le sfoglie di lasagna in acqua bollente e salata, scoliamo in acqua fredda, stendiamo su un canovaccio pulito.

Imburriamo la teglia, versiamo un po’ di besciamella, aggiungiamo le sfoglie, parmigiano, besciamella, carciofi, mozzarella e prosciutto. Continuiamo con la sfoglia e il resto degli ingredienti, completiamo con formaggio grattugiato e besciamella. Mettiamo in forno circa 20 minuti a 200 gradi.