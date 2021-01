Ricette Mattia e Mauro Improta: ziti spezzati alla genovese di tonno

La ricetta degli ziti spezzati con genovese di tonno, la ricetta di Mattia e Mauro Improta per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Non è il classico piatto napoletano perché la pasta alla genovese vera è fatta con la carne. Una versione di certo originale quella degli ziti spezzati alla genovese ma con il tonno. Ovviamente la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 15 gennaio 2021 è piena di cipolla, è la parte base della genovese, tantissima cipolla. Gli ziti vanno spezzati, è questo il formato di pasta classico. Non perdete la ricetta della pasta alla genovese con il tonno di Mauro Improta, la ricetta di oggi. Non perdete anche le altre ricette E’ sempre mezzogiorno del venerdì, la ricetta della torta pavlova, la ricetta della rosticciata, la ricetta degli scones e la pizza dell’orto di Fulvio Marino

RICETTE IMPROTA – LA RICETTA ZITI SPEZZATI CON GENOVESE DI TONNO

Preparazione: spezziamo gli ziti, il classico formato di pasta per la genovese e il ragù.

In pentola il classico trito di sedano, carota e cipolla tagliata fettine, con un po’ di olio, facciamo soffriggere. Aggiungiamo un po’ di brodo o di acqua di cottura e facciamo cuocere bene, poi frulliamo il tutto e aggiungiamo il basilico fresco spezzettato. Non essendo di carne ma di tonno non mettiamo formaggio grattugiato.

Tagliamo il tonno fresco, il cuore del tonno, a dadini, a pezzettini, scottiamo in padella con un filo di olio, sale e pepe, anche con qualche pomodorino fresco a pezzetti. Versiamo il tonno scottato nella pentola con il composto frullato.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, scoliamo e versiamo nella pentola, facciamo insaporire. Abbiamo anche un po’ di tonno fresco condito con olio, sale e pepe con cui possiamo completare il primo piatto.