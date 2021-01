Pasta e fagioli di Gian Piero Fava, la ricetta E’ sempre mezzogiorno

Da non perdere la ricetta della pasta e fagioli di Gian Piero Fava di oggi 21 gennaio 2021, la ricetta del primo piatto di E’ sempre mezzogiorno. Risate anche su questa ricetta con i fagioli perché Antonella Clerici consiglia di seguire i suggerimenti di Fava, quello di passare i fagioli al passino per renderli più digeribili. Ottima in ogni caso la ricetta della pasta e fagioli di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta dei maltagliati fatti in casa o che possiamo comprare già pronti. L’importante è seguire tutti gli altri passaggi della ricetta di oggi di Fava, pasta e fagioli per tutti frullando un po’ i fagioli.

LA RICETTA DI GIAN PIERO FAVA DELLA PASTA E FAGIOLI – RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: sedano, carota e cipolla, facciamo il classico trito che facciamo soffriggere nel tegame con un po’ di olio.

La cotica la mettiamo in acqua fredda con una foglia di alloro, portiamo a bollore per 10 minuti e poi la sgrassiamo e tagliamo a pezzetti. Poi mettiamo in un’altra pentola con acqua, grani di senape e vino bianco e facciamo cuocere a lungo.

Facciamo l’olio aromatico: nel pentolino mettiamo l’olio con timo, salvia, peperoncino e aglio, portiamo a 80 gradi per 5 minuti, teniamo da parte.

Impastiamo 100 g di semola con 100 g di farina, 2 uova e un goccio di vino bianco, tiriamo la sfoglia e tagliamo la pasta, i maltagliati.

Abbiamo già messo a bagno i fagioli in acqua con un pizzico di bicarbonato per 12 ore, scoliamo e versiamo nella pentola con il trito, aggiungiamo il pomodoro. Facciamo insaporire e uniamo il brodo vegetale. Iniziamo la cottura. Poi una parte dei fagioli cotti li frulliamo e rimettiamo in pentola con quelli interi. Il consiglio è di passare i fagioli nel passaverdure e non di frullare con il mixer a immersione.