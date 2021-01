Ricette Mauro Improta: cannelloni di ortaggi per il pranzo di E’ sempre mezzogiorno

La ricetta di Mauro Improta dei cannelloni di ortaggi, i cannelloni con il ripieno di ricotta e verdure. Le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 22 gennaio 2021 sono molto golose e dopo la ricetta del ciambellone di Natalia Cattelani già un primo piatto davvero eccellente da preparare. Non è la solita ricetta di cannelloni perché gli Improta questa volta non li cuociono in forno ma li passano in padella, li rosolano in padella per poi condire con la fonduta, con un sughetto di pomodoro semplice e con l’olio al basilico. Una vera meraviglia la ricetta di oggi dei cannelloni di Mauro e Mattia Improta per le ricette E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI CANNELLONI DI ORTAGGI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: bieta, spinaci e borragine, laviamo bene e lessiamo in acqua bollente e salata, separate. Scoliamo, strizziamo e tritiamo al coltello.

Impastiamo la farina con le uova, impastiamo e mettiamo 30 minuti in frigo il panetto avvolto nella pellicola. Poi stendiamo la sfoglia sottile e tagliamo tanti rettangoli. Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, scoliamo e facciamo asciugare sul canovaccio pulito.

Passiamo al setaccio o nello schiacciapatate la ricotta, versiamo nella ciotola la noce moscata, un uovo e il formaggio grattugiato, aggiungiamo anche gli ortaggi preparati prima, mescoliamo bene il tutto. Versiamo il ripieno nella sacca da cucina, possiamo utilizzare anche il sacchetto di plastica per alimenti.

Tagliamo la mozzarella a pezzetti, a losanghe.

Per la fonduta mettiamo nella pentola panna e latte nella stessa quantità, facciamo scaldare e aggiungiamo il caciocavallo grattugiato.

Prepariamo un classico sugo di pomodoro.

Farciamo i rettangoli di pasta disponendo un salsicciotto sul lato. Aggiungiamo la mozzarella e arrotoliamo, abbiamo i cannelloni. Passiamo i cannelloni nella padella antiaderente con un goccio di olio di oliva. Facciamo rosolare girandoli con delicatezza.

Serviamo su un un po’ di sugo al pomodoro i cannelloni, aggiungiamo la fonduta sopra, olio al basilico ed è pronto.