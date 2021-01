Risotto cappuccio viola e bonarda di Sergio Barzetti, la ricetta E’ sempre mezzogiorno

Nella puntata di oggi 29 gennaio 2021 di E’ sempre mezzogiorno c’è anche Sergio Barzetti con la ricetta del risotto viola, un risotto fatto con il cappuccio viola. La ricetta del risotto cappuccio viola e bonarda, un primo piatto davvero delizioso, soprattutto per il colore ma immaginiamo anche per il sapore. Cavolo viola con taleggio, un abbinamento perfetto per un risotto che Barzetti ha creato per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Proviamo anche noi il burro montato con l’acqua, avremo così un volume incredibile di burro e quindi meno calorie aggiunte ai nostri piatti. Non perdete questa e le altre ricette di oggi E’ sempre mezzogiorno, la ricetta di Sergio Barzetti del risotto con cavolo cappuccio viola e bonarda ma anche i taglioni al limone di zia Cri, il cannolo siciliano, il dolce di Fabio Potenzano e la sciavata siciliana, altra ricetta di oggi davvero meravigliosa.

RICETTE SERGIO BARZETTI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – RISOTTO CAPUCCIO VIOLA E BONARDA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: il cappuccio viola lo tagliamo a striscioline.

Nella casseruola mettiamo un pochino di burro, il cappuccio viola, la cipolla tritata, facciamo andare e facciamo appassire aggiungendo un po’ di sale. Poi aggiungiamo il riso, tostiamo e aggiungiamo il vino, facciamo sfumare ma non del tutto. Aggiungiamo il brodo vegetale, facciamo cuocere mescolando ogni tanto. A metà cottura aggiungiamo il cappuccio viola che abbiamo tritato. Se abbiamo l’estrattore lo usiamo per ottenere anche il succo del cappuccio viola.

Aggiungiamo il formaggio grattugiato e il burro che come sempre Sergio Barzetti monta prima. Mantechiamo e lasciamo riposare due minuti il risotto, poi serviamo.