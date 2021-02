Gasse ai frutti di mare, le ricette di Ivano Ricchebono

Le gasse ai frutti di mare di Ivano Ricchebono, la ricetta delle farfalle verdi con il basilico ai frutti di mare per E’ sempre mezzogiorno. Anche oggi 1 febbraio 2021 come sempre le ricette E’ sempre mezzogiorno ci deliziano dai primi piatti ai secondi e l’immancabile dolce. Oggi la ricetta di Ivano Ricchebono delle farfalle con i frutti di mare è di certo da copiare. Ovvio che possiamo anche comprare la pasta fresca già pronta o usare la pasta che abbiamo in casa, basta preparare il sughetto con vongole, scampi e il resto e abbiamo una pasta ai frutti di mare davvero ottima. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta delle gasse ai frutti di mare.

RICETTE IVANO RICCHEBONO PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLE GASSE AI FRUTTI DI MARE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: essicchiamo le foglie di basilico in forno e frulliamo, impastiamo la polvere verde con la farina e le uova per la sfoglia che tiriamo con la nonna papera.

Tritiamo il prezzemolo al coltello e versiamo in padella con un po’ di olio, aglio e peperoncini, aggiungiamo cozze e vongole, poi gamberi e scampi. Facciamo andare velocemente. Aggiungiamo i pomodorini e saliamo e pepiamo ma senza esagerare. Da ricordare che cozze e vongole vanno aperte prima a parte e scampi e gamberi vanno cotti poco.

Tagliamo la sfoglia ben rifilata con il coltello. Con la rotella dentellata ritagliamo i rettangoli che poi chiudiamo pizzicando al centro, abbiamo così le farfalle. Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata. Scoliamo la pasta e saltiamo in padella, serviamo il primo piatto ben caldo.