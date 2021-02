Casoncelli bresciani, la ricetta di Francesca Marsetti

La ricetta dei casoncelli bresciani di Francesca Marsetti, il primo piatto E’ sempre mezzogiorno di oggi 4 febbraio 2021. Le ricetta E’ sempre mezzogiorno del giovedì iniziano con la zia Cri che ha proposto la ricetta degli involtini di tacchino con ripieno di salsiccia e al sugo. Quindi abbiamo già il primo e il secondo piatto ma non è finita sono ancora tante le ricette con Antonella Clerici da scoprire in cucina oggi. Intanto, ecco come si fanno i casoncelli di Francesca Marsetti, la pasta con il ripieno di pane grattugiato, formaggio e brodo. Il tutto condito con burro e salvia. E auguri alla simpaticissima e bravissima Marsetti che finalmente si è fidanzata ed è ancora più felice!

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI FRANCESCA MARSETTI DEI CASONCELLI BRESCIANI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: uova, sale e farina 00, impastiamo e otteniamo il panetto che facciamo riposare 30 minuti avvolta nella pellicola. Tiriamo la sfoglia e ritagliamo tanti dischetti con il coppapasta. Disponiamo al centro una pallina di ripieno e chiudiamo bene ottenendo i casoncelli, la forma è quella simile delle caramelle. In pratica chiudiamo a mezza luna, schiacciamo sui lati per chiudere e schiacciamo al centro sul ripieno per fare in modo che la pasta prenda più sugo e sua più golosa.

Per il ripieno amalgamiamo il tuorlo, il pane grattugiato, il formaggio, il bordo, il burro ammorbidito, l’aglio tritato, sale, pepe e noce moscata.

In padella sciogliamo 180 g di burro per il condimento, aggiungiamo la salvia fresca spezzettata, una decina di foglie.