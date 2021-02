Gramigna con speck, zucchine e zafferano di Zia Cri: la ricetta della pasta di oggi

La ricetta di Zia Cri della gramigna con zucchine, speck e zafferano, la ricetta E’ sempre mezzogiorno per la pasta con le zucchine. Le zucchine le troviamo sempre ma non sono di stagione, la ricetta di zia Cri però resta ugualmente golosa, perfetta perché veloce da preparare. Mentre cuoce la pasta, la gramigna, possiamo preparare il sughetto, il condimento con scalogno, olio, zucchine e speck. In più un pochino di panna e zafferano e il primo piatto è pronto. Grazie alle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno abbiamo nuove idee in cucina per il pranzo e la cena. Ecco come con le ricette di zia Cri possiamo portare un piatto veloce e colorato in tavola. Non perdete questa e le altre ricette di oggi in tv.

RICETTE ZIA CRI PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA PASTA CON SPECK E ZUCCHINE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: cuociamo la pasta in acqua bollente e salata.

Laviamo le zucchine e le tagliamo a piccoli cubetti, questo pe fare cuocere tutto in fretta proprio mentre cuoce la pasta. In padella facciamo rosolare lo scalogno tritato con un po’ di olio.

Tagliamo le fette di speck ben spesse e poi le tagliamo a bastoncini. Potrebbe andare bene anche il gambuccio invece dello speck, costa anche di meno e lo troviamo spesso scontato al supermercato.

In padella con lo scalogno, che è più dolce della cipolla, aggiungiamo le zucchine, saliamo, pepiamo, aggiungiamo lo speck, mescoliamo e facciamo cuocere aggiungendo un po’ di acqua di cottura della pasta. Se abbiamo il brodo vegetale è perfetto.