Ricette Marco Bianchi; gnocchi di ricotta con salsa di noci

Gnocchi di ricotta con salsa di noci di Marco Bianchi, è la super ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 8 febbraio 2021. Gli gnocchi alla ricotta con salsa di noci, la ricetta della salute di Marco Bianchi ma è un primo piatto molto goloso. Marco Bianchi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno non propone più ricette con la totale assenza di alcuni ingredienti. Così i piatti della salute sono buonissimi, ancora più golosi, e in più non esageriamo. Ecco dalle nuove ricette di E’ sempre mezzogiorno come si fanno gli gnocchi di ricotta di marco Bianchi, come si prepara la salsa alle noci. Non perdete anche le altre ricette del giorno, la ricetta del pollo di Ricchebono, la ricetta del pane di oggi di Fulvio Marino, la ricetta della lasagna di patate di zia Cri e la ricetta di Simone Buzzi dei rotoli ripieni ma cotti in forno.

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo la ricotta, il pecorino grattugiato, sale, olio di oliva e mescoliamo. Uniamo la farina un po’ alla volta, mescoliamo e dobbiamo ottenere un composto adatto per formare gli gnocchi. L’impasto però va in frigo coperto con la pellicola.

Sul tavolo leggermente infarinato lavoriamo l’impasto a pezzi e otteniamo dei piccoli cilindri che poi tagliamo a fettine. Cuociamo in acqua bollente con un filo di olio. Poco tempo di cottura.

Per la salsa noci tritiamo le noci, noce moscata, bevanda di soia, olio, sale, pepe aglio, aggiungiamo il pane grattugiato in base alla necessità, quindi un po’ alla volta mentre frulliamo con il mixer a immersione.