Meravigliose rose rosse, la ricetta di San Valentino di Daniele Persegani (Foto)

La ricetta delle rose rosse (foto) di Daniele Persegani per le ricette E’ sempre mezzogiorno oggi 9 febbraio 2021. E’ un piatto che possiamo preparare anche con anticipo, sarà poi perfetto per la cerna di San Valentino. Le rose rosse fatte con l’impasto con la rapa rossa, un ripieno di gamberi e ricotta e la crema di piselli su cui servire questi bocconcini di pasta. Ancora una volta le ricette di Daniele Persegani per E’ sempre mezzogiorno sono deliziose, idee originali. Le rose rosse di pasta fresca sono davvero bellissime, possiamo provare questa ricetta di Persegani per tante occasioni. Scopriamo se possiamo riuscirci in modo semplice come ha mostrato lui. Possiamo preparare prima le rose e poi cuocerle prima di servire. Perfetta tra le ricette di San Valentino.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo la farina con l’uovo e la barbabietola cotta e frullata. Possiamo lavorare a mano o con la planetaria. Facciamo riposare l’impasto 30 minuti avvolto nella pellicola.

Puliamo i gamberi e li frulliamo prima da soli ma non modo grossolano. Aggiungiamo poi la ricotta, la scorza di lime grattugiata e la paprica. Frulliamo ancora un po’ ma sempre senza esagerare. Mettiamo il ripieno in frigo per due ore ben coperto.

Passiamo alla crema di piselli e nel pentolino mettiamo un po’ di olio e lo scalogno tritato, facciamo soffriggere e aggiungiamo i piselli leggermente scottati, facciamo insaporire e poi aggiungiamo il brodo. Facciamo cuocere per circa 20 minuti e poi frulliamo.

Stendiamo la sfoglia colorata con la nonna papera e ritagliamo cinque dischetti per ogni rosa. Sovrapponiamo leggermente i dischetti, li farciamo tutti al centro, richiudiamo ottenendo 5 raviolini attaccati uno all’altro. Arrotoliamo dal primo raviolino all’ultimo e abbiamo la rosa. Facciamo le altre rose.