Risotto alla milanese con ossobuchi, la ricetta di Sergio Barzetti

La ricetta del risotto alla milanese con ossobuchi è il piatto completo di Sergio Barzetti per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 10 febbraio 2021. Mentre Lorenzo Biagiarelli racconta un po’ del risotto alla milanese e degli ossobuchi, Mr Alloro prepara il fondo di cottura, rosola la carne e poi procede con il resto della ricetta E’ sempre mezzogiorno. Un brodo di carne bianca e rossa e tanti altri consigli di Sergio Barzetti per preparare questo risotto alla milanese con ossobuchi. Midollo sì o midollo no con il riso? Antonella Clerici non lo aggiunge, Barzetti invece sì ma bisogna fare attenzione alla qualità. Non perdete questa e le altre ricette di Sergio Barzetti, la ricetta del risotto alla milanese con ossobuchi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – RISOTTO ALLA MILANESE CON OSSOBUCHI DI SERGIO BARZETTI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: le fette di ossobuchi le incidiamo sul nervo, le passiamo nella farina di mais. In padella un pochino di burro e rosoliamo la carne.

In pentola prepariamo il fondo con burro, il trito di sedano, carota e cipolla con un mazzetto di erbe aromatiche. Facciamo soffriggere e aggiungiamo qui gli ossobuchi appena rosolati. Facciamo insaporire e sfumiamo con il vino. Solo dopo aggiungiamo il pomodoro, sale e pepe. Aggiungiamo poi il brodo bollente e facciamo cuocere per 1 ora e mezza a fiamma bassissima coperto. Se vogliamo possiamo aggiungere anche un pizzico di zucchero. Il brodo è quello di carne mista bianca e rossa. Alla fine un po’ di scorza di limone grattugiata e il prezzemolo fresco tritato.

Passiamo al risotto: il midollo va prima messo nel congelatore e poi in acqua, va quindi dissanguato ma possiamo anche non mettere il midollo.