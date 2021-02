Pasta risottata con fagioli, broccoli e limone, la ricetta di Matteo Torretta

Di certo la pasta e fagioli di Detto Fatto suggerita da Matteo Torretta è originale, non è la classica pasta con i fagioli. Infatti, è una pasta risottata e in più Torrretta aggiunge i broccoli e la scorza di limone ma anche il guanciale. Un primo piatto Detto Fatto tutto da scoprire, possiamo poi scegliere magari di non mettere la scorza di limone ma per il resto è un’idea gustosa da provare. Non mancano gli ingredienti classici, l’aglio, il formaggio grattugiato e ovviamente la pasta mista. Tra le ricette Detto Fatto oggi 17 febbraio 2021 la ricetta della pasta risottata con i fagioli di Matteo Torretta.

RICETTE DETTO FATTO – LA PASTA RISOTTATA CON FAGIOLI E BROCCOLI DI MATTEO TORRETTA

Ingredienti: 1 litro di brodo vegetale, 200 g di pasta mista, 200 g di fagioli, 200 g di pecorino, 200 g di broccoli, 100 g di guanciale, 50 g di prezzemolo, 1 spicchio di aglio, 1 limone, sale, pepe

Preparazione: nella padella facciamo soffriggere l’olio con lo spicchio d’aglio privato dell’anima. Aggiungiamo la pasta mista cruda, sì come si fa con il riso, facciamo un po’ insaporire e aggiungiamo il brodo. Copriamo e facciamo cuocere mescolando ogni tanto.

Abbiamo i fagioli già cotti, li frulliamo e otteniamo la purea che aggiungiamo alla pasta quando è a metà cottura. Saliamo e pepiamo se necessario e se vogliamo aggiungiamo anche un altro filo di olio di oliva.

Lessiamo i broccoli in acqua bollente, scoliamo e saltiamo in padella con il guanciale a pezzettini. Non aggiungiamo altro grasso ma facciamo ben rosolare il guanciale.

Mantechiamo la pasta con il formaggio grattugiato e fuori dal fuoco aggiungiamo la scorza di limone grattugiata e il prezzemolo tritato. Serviamo la pasta completando con i broccoli. Serviamo ben calda.