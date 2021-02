Tagliolini al prosecco e gamberi, la ricetta di Daniele Persegani

La ricetta di Daniele Persegani per i tagliolini al prosecco e gamberi è il primo piatto E’ sempre mezzogiorno di oggi 17 febbraio 2021. Una ricetta a base di pesce, perfetta per il mercoledì delle ceneri. Gamberi da pulire e salsetta da preparare, impastiamo tutto anche per la sfoglia. Ed è proprio l’impasto che è particolare, da copiare. Il risultato è una pasta con i gamberi davvero ottima. Il prosecco lo mettiamo nell’impasto. Ricordiamo che i gamberi vanno cotti velocemente. Tutte ottime come sempre le ricette di Daniele Persegani. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fanno i tagliolini con i gamberi di Persegani per E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI DANIELE PERSEGANI – TAGLIOLINI AL PROSECCO E GAMBERI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo la farina con gli albumi, il prosecco, olio e il prezzemolo tritato. Otteniamo un composto morbido che facciamo riposare in frigo avvolto con la pellicola, lasciamo 30 minuti. Stendiamo poi la sfoglia.

Per la salsa: puliamo i gamberi e gli scarti, i gusci, li mettiamo in padella con un po’ di olio, lo scalogno a pezzi, la carota a pezzi, facciamo andare a fiamma alta e sfumiamo con il cognac, facciamo la fiamma, facciamo attenzione. Muoviamo la padella e poi aggiungiamo la farina, mescoliamo, aggiungiamo il concentrato di pomodoro, mescoliamo. Copriamo con l’acqua, abbassiamo la fiamma e facciamo cuocere anche 1 ora e mezza. Frulliamo il tutto e poi passiamo, abbiamo il sughetto che ci serve.

La polpa di gamberi la tagliamo a metà e passiamo in padella antiaderente con il burro, saliamo e pepiamo. Aggiungiamo il sedano bianco tagliato a julienne. Il tutto deve cuocere pochissimo. Aggiungiamo qui anche la salsina di gamberi filtrata. Amalgamiamo e aggiungiamo un pochino di panna e di zenzero grattugiato, amalgamiamo.