Dalle ricette Cotto e Mangiato di oggi 23 febbraio 2021 la ricetta delle pennette agli scampi. Tessa Gelisio ha avuto questa ricetta da un amico chef ed è una ricetta di un primo piatto molto semplice ma dal risultato sorprendente. Come sempre le ricette Cotto e Mangiato sono veloci e la pasta con gli scampi è perfetta sia per la cena che per il pranzo. Un piatto unico perfetto o a cui possiamo aggiungere una delle tante nuove ricette Cotto e Mangiato. Pennette, scampi, olio, salsa di pomodoro, brandy o altro liquore, panna e non serve altro. Non perdete questa e le altre ricette in tv, la ricetta Cotto e Mangiato per fare le penne agli scampi di Tessa Gelisio.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLE PENNETTE AGLI SCAMPI

Ingredienti: 400 g di scampi, 200 g di penne, 200 g di salsa di pomodoro, 60 g di panna, brandy q.b., 1 spicchio di aglio in camicia, olio di oliva

Preparazione: separiamo testa e corpo degli scampi. In padella versiamo un po’ di olio di oliva, lo spicchio di aglio in camicia e aggiungiamo le teste dei gamberi, facciamo rosolare e poi sfumiamo con il brandy o un liquore simile. Aggiungiamo due dita di acqua molto fredda e portiamo a bollore.

Intanto sgusciamo le code degli scampi, la polpa la tagliamo a dadini piccoli.

Quando in padella con le teste dei gamberi il liquido bolle aggiungiamo la salsa di pomodoro, facciamo cuocere e lasciamo asciugare il tutto, quindi non copriamo. Filtriamo poi il tutto, togliamo le teste e il sugo lo versiamo di nuovo in padella. Aggiungiamo la polpa degli scampi a dadini, aggiustiamo di sale e aggiungiamo la panna.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata. Scoliamo al dente e versiamo in padella con il sugo. Aggiungiamo olio e acqua di cottura della pasta per mantecare.