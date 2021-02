La ricetta dei broccoli saporiti al forno, un modo diverso per cucinare i broccoli che ricetta ed è una ricetta Cotto e Mangiato che ci ha proposto oggi 22 febbraio 2021 Tessa Gelisio. Un secondo piatto o un contorno perfetto per carne, pesce o quello che vogliamo. Di certo la ricetta Cotto e Mangiato dei broccoli al forno è da provare. I broccoli vanno prima lessati in acqua bollente e salata e poi messi in forno con il gustoso condimento di capperi, olive taggiasche o nere, pane grattugiato, formaggio grattugiato e pinoli. Usiamo l’olio delle olive taggiasche ma volendo possiamo anche aggiungerne altro. Non perdete questa idea di Tessa Gelisio per le nuove ricette Cotto e Mangiato, la ricetta dei broccoli lessati e passati in forno, i broccoli saporiti.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DEI BROCCOLI SAPORITI AL FORNO DI TESSA GELISIO

Ingredienti: 700 g di broccoli, 10 g di pinoli, 100 g di olive taggiasche o nere, 2 manciate di capperi dissalati, pane grattugiato, formaggio grattugiato, sale, q.b., peperoncino q.b.

Preparazione: laviamo i broccoli, tagliamo a cimette abbastanza piccole, la parte dura invece la tagliamo a fettine. Lessiamo i broccoli in acqua bollente e salata per 10 minuti. Scoliamo.

Versiamo i broccoli nella teglia da forno foderata con la carta forno. Aggiungiamo i pinoli, i capperi dissalati in acqua corrente, le olive taggiasche o anche le olive nere. Aggiungiamo anche del peperoncino, ma questo ovviamente è facoltativo. Di certo aggiungiamo il pane grattugiato.

Mettiamo in forno a 180° C per 10 minuti. Togliamo i broccoli dal forno e aggiungiamo una bella spolverata di grana padana grattugiato o anche il parmigiano ovviamente. Mettiamo di nuovo in forno per altri 10 minuti e il piatto è pronto. Sarà ottimo sia freddo che caldo, sia come contorno che come secondo piatto.