Ricette Mattia e Mauro Improta: paccheri ripieni con mousse di mortadella

La ricetta dei paccheri con mousse di mortadella è la ricetta di Mattia e Mauro Improta per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 3 marzo 2021. Un primo piatto molto goloso che può diventare anche un aperitivo, un goloso snack salato. Le ricette degli Improta sono sempre ottime idee per tutti ma padre e figlio in cucina come sempre portano anche tanta allegria. Il loro dialetto, la simpatia, la complicità, un gran spettacolo vederli cucinare insieme. Torniamo alla ricetta dei paccheri con ripieno di mortadella e ricotta, i paccheri fritti, la ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Ecco la ricetta degli Improta, la ricetta dei paccheri fritti. Non perdete questa e le altre ricette con Antonella Clerici, oggi la ricetta della baguette di Fulvio Marino e i cupcake di Sara Brancaccio.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – PACCHERI CON MOUSSE DI MORTADELLA DI MAURO IMPROTA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: cuociamo i paccheri in abbondante acqua salata. Scoliamo dopo 8 minuti e blocchiamo la cottura in acqua fredda.

Nel frullatore mettiamo la mortadella a pezzetti, la ricotta, parmigiano e un po’ di basilico, frulliamo e otteniamo la mousse. Versiamo la mousse nella sacca da pasticceria per rendere il lavoro più semplice. Farciamo i paccheri che abbiamo già disposto in piedi nella teglia imburrata.

L’interno della burrata lo emulsioniamo frullando con un po’ di panna.

Mettiamo i paccheri ripieni 10 minuti in frigo, coperti, per farli rassodare. Passiamo i paccheri ripieni nell’uovo sbattuto e poi passiamo nel mix di pane grattugiato e granella di pistacchi. Possiamo fare una doppia panatura, quindi passiamo di nuovo nell’uovo sbattuto e nel mix pane e pistacchi.