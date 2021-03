Steli di mimosa, la ricetta di Antonella Ricci

La ricetta degli steli di mimosa di Antonella Ricci di oggi 8 marzo 2021 dalle ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta di un primo piatto delizioso. Tutte ricette per la festa della donna oggi ma non solo per oggi. Infatti, la ricetta degli steli di mimosa di Antonella Ricci è da provare in tane occasioni. Golosa l’idea dell’impasto fatto con le patate, così come ottimo il ripieno con la carne, ancora più goloso il condimento con la salsa al formaggio. Non ci resta che provare questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, una vera bontà per tutta la famiglia.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ANTONELLA RICCI – LA RICETTA DEGLI STELI DI MIMOSA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: lessiamo le patate, le schiacciamo e versiamo nella ciotola. Setacciamo farina e semola insieme, versiamo nelle patate. Uniamo i tuorli d’uovo e un pizzico di sale, amalgamiamo bene il tutto. Antonella ha usato le patate di montagne, che risultano più asciutte. Ritagliamo i dischetti di impasto, piccoli.

Prendi un pezzo dell’impasto e lo stendiamo con il mattarello, ci aiutiamo con un po’ di semola sul tavolo.

Per il ripieno in pentola mettiamo un filo di olio di oliva, aggiungiamo il vitello a bocconcini, un mazzetto di erbe aromatiche e il trito di sedano, carota e cipolla. Facciamo rosolare, sfumiamo con il vino bianco e aggiungiamo il brodo vegetale, facciamo cuocere, la carne deve diventare morbida. Togliamo gli aromi e frulliamo il resto e abbiamo il ripieno.

Farciamo i dischetti di pasta con il ripieno, chiudiamo ottenendo le palline ripiene o le mezze sfere ripiene.

Per il condimento versiamo nel pentolino il latte e il formaggio a pezzi, facciamo sciogliere e aggiungiamo i pistilli di zafferano, poi frulliamo con il mixer a immersione e versiamo in padella, facciamo scaldare.

Abbiamo gli asparagi selvatici, spezzettiamo con le mani e lessiamo velocemente.

Cuociamo la pasta ripiena in acqua bollente e salata, bastano 2 minuti di cottura e scoliamo in padella con la salsa al formaggio. Facciamo insaporire. Serviamo completando con gli asparagi, un filo di olio di oliva.