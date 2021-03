Chitarrina con ragù di coregone, la ricetta di Francesca Marsetti

La ricetta della chitarrina con ragù di coregone, la ricetta del piatto di pasta con il pesce suggerito da Francesca Marsetti. Un pesce di lago che possiamo sostituire per questa ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 15 marzo 2021. Per chi non avesse il pesce richiesto dalla ricetta si può scegliere il merluzzo, il pesce spada o altro pesce che si possa cubettare. Il pesce di lago scelto per la ricetta di oggi di Francesca Marsetti è senza spine, perfetto. La ricetta di oggi della Marsetti è perfetta per suggerire anche delle bruschette con carota, sedano e pesce. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta della pasta con il ragù di pesce e le bruschette.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI FRANCESCA MARSETTI

Ingredienti: per l’impasto 300 g di farina 0, 9 tuorli, sale, acqua se necessario

400 g di coregone, 500 ml di brodo vegetale, prezzemolo, 1 scalogno, rosmarino e timo, olio di oliva

2 fette di pane casereccio, 100 g di coregone, 1 carota, 1 costa di sedano, 20 ml di aceto bianco, acqua, prezzemolo e sale

Preparazione: impastiamo la farina con i tuorli, un pizzico di sale, se necessario aggiungiamo un pochino d’acqua. Facciamo riposare 20 minuti avvolto nella pellicola. Otteniamo un composto molto colorato. Ovviamente possiamo fare anche l’impasto classico con le uova intere seguendo la regola dei 100 g di farina e 1 uovo intero.

Stendiamo la sfoglia e passiamo sull’attrezzo per fare gli spaghetti alla chitarra, altrimenti compriamo gli spaghetti già pronti.

In padella mettiamo un po’ di olio, lo scalogno tritato al coltello, rosmarino e timo tritati e facciamo andare. Tagliamo il pesce ben pulito a cubetti e aggiungiamo in padella. Aggiungiamo un po’ di brodo vegetale, il prezzemolo tritato, saliamo.

Cuociamo gli spaghetti in acqua bollente e salata.

Intanto possiamo cuocere le verdurine tagliate a striscioline con acqua e aceto. In pratica facciamo bollire acqua e aceto e versiamo le verdurine, due minuti di cottura e scoliamo. Condiamo poi con olio, sale e aggiungiamo un po’ del pesce cotto in padella. Con questo possiamo condire le bruschette tostate. Completiamo con le erbette aromatiche tritate.

Scoliamo la pasta e saltiamo in padella, facciamo insaporire e serviamo subito.