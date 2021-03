Fagottini di crepes, la ricetta di Gian Piero Fava

La ricetta dei fagottini di crepes di Gian Piero Fava è un’altra idea gustosa della puntata di oggi 16 marzo 2021 di E’ sempre mezzogiorno. Un primo piatto perfetto per la domenica, le crepes farcite con ricotta e cicoria, chiusi come fagottini. Tutto perfetto come sempre il piatto di Gian Piero Fava, come sempre una ricetta da provare. I fagottini di crepes, la besciamella, i pomodori al forno, i fiori di zucca, una vera delizia con le ricette di oggi E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fanno i fagottini di crepes di Gian Piero Fava ma non perdete le altre ricette del martedì.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – FAGOTTINI DI CREPES DI GIAN PIERO FAVA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: rompiamo le uova nella ciotola, aggiungiamo la farina mentre iniziamo a mescolare con la frusta a mano, poi aggiungiamo il latte un po’ alla volta per evitare i grumi e un po’ di sale. Otteniamo un impasto quasi liquido, facciamo riposare in frigo 30 minuti ben coperto.

Scaldiamo la padella antiaderente, ungiamo con un pochino di burro e aggiungiamo la pastella, facciamo le crepes che doriamo bene sui due lati.

Ripassiamo la cicoria (già lessata per 7 minuti e scolata in acqua fredda) in padella con olio, aglio e peperoncino, saliamo e pepiamo. Tagliamo a piccoli pezzi e versiamo fredda nella ricotta, amalgamiamo e aggiungiamo il pecorino grattugiato. Versiamo il ripieno nella sacca.

In un pentolino mettiamo burro e farina per la besciamella, facciamo andare mescolando sempre, aggiungiamo il latte freddo o caldo, mescoliamo e facciamo andare mescolando. Aggiungiamo il formaggio grattugiato fuori dal fuoco, mescoliamo.

Prepariamo i pomodori al forno conditi con olio, timo, zucchero, olio, sale, poi frulliamo con un po’ di olio. Altri pomodori cotti in forno invece li aggiungiamo ai fiori di zucca crudi, condiamo con un po’ di olio.

Sbollentiamo il porro solo per un minuto, scoliamo e possiamo ottenere delle striscioline che usiamo come spago.