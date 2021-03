Pollo alla diavola e chips al curry, la ricetta di Gian Piero Fava

La ricetta del pollo alla diavola di Gian Piero Fava, la ricetta delle patate al curry, due ricette in una con Gian Piero Fava per E’ sempre mezzogiorno. Oggi 1 marzo 2021 la ricetta del pollo alla diavola e chips al curry, un secondo piatto completo, pollo e patate, tutto da non perdere. Che bontà la ricetta di Fava a E’ sempre mezzogiorno, il pollo cotto con il peso sopra e le patate che subiscono tre cotture, prima in acqua al curry, poi una prima frittura e infine la frittura finale. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi da non perdere, la ricetta del pollo alla diavola, la ricetta delle chips al curry.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI GIAN PIERO FAVA – POLLO ALLA DIAVOLA CON PATATE AL CURRY

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: in pentola mettiamo l’olio, lo scarto del pollo, saliamo e facciamo rosolare. Aggiungiamo il trito di sedano, carota e cipolla, facciamo soffriggere e poi aggiungiamo i cubetti di ghiaccio, copriamo e facciamo cuocere 30 minuti. Filtriamo il tutto e abbiamo il sughetto.

La parte buona del pollo ovviamente è disossata, lasciata intera, aperta.

Nella ciotola mettiamo senape, curcuma e pepe fresco macinato, mescoliamo e aggiungiamo olio di oliva e succo di limone, mescoliamo e aggiungiamo gli aghetti di rosmarino, mescoliamo e spennelliamo il pollo, così lasciamo marinare per due ore minimo. Se abbiamo tempo facciamo marinare tutta la notte, in frigo.

Adagiamo il pollo dalla parte della pelle in una padella antiaderente e calda. Copriamo con la carta forno e disponiamo sopra un peso, anche una pentola pesante. Facciamo cuocere a temperatura moderata per circa 15 minuti. Poi spennelliamo con la salsa della marinatura e mettiamo in forno a 160° C per 20 minuti circa. Volendo possiamo anche cuocere solo in padella girando più volte il pollo in cottura.

Peliamo le patate e tagliamo a fette, mettiamo nella pentola con acqua fredda aromatizzata al curry e aceto. Facciamo cuocere fino a quando l’acqua inizia a farle prime bolle e scoliamo, non devono rovinarsi le patate, la cottura è veloce, è solo una prima cottura. Scoliamo bene e friggiamo in abbondante olio di semi di arachide per 7 minuti, scoliamo e facciamo riposare e poi friggiamo di nuovo al momento di servire.

Maionese, cetrioli e capperi, mescoliamo. Serviamo il pollo con le patate, aggiungiamo la salsetta filtrata e completiamo con la salsetta alla maionese.