La ricetta della lasagna primavera di Beniamino Baleotti

La ricetta della lasagna primavera, la ricetta di oggi 17 marzo 2021 di Beniamino Baleotti. Da Detto Fatto un’ottima idea per una lasagna diversa dalle solite, ovviamente niente salsa di pomodoro, niente ragù rosso perché altrimenti non sarebbe una lasagna primaverile. Scegliamo invece le verdure giuste e Baleotti suggerisce gli asparagi, la bietola rossa, i piselli, le cipolle rosse. Olio, besciamella, formaggio grattugiato e fiocchetti di burro sono il condimento perfetto per questa lasagna di primavera di Detto Fatto. Non perdete questa e le altre ricette in tv, ecco come fare la lasagna con gli asparagi, i piselli, la cipolla e la bietola rossa.

RICETTE DETTO FATTO – LASAGNA PRIMAVERA DI BENIAMINO BALEOTTI

Ingredienti – Per la sfoglia: 400 g di farina per sfoglia, 4 uova grandi, prezzemolo e aneto q.b.

Per il ripieno: 200 g di asparagi, 200 g di bietola rossa, 200 g di piselli, 2 cipolle rosse di Tropea, 1 litro di besciamella, 1 spicchio d’aglio, parmigiano reggiano q.b., noce moscata, pepe, olio di oliva e burro q.b.

Preparazione: impastiamo la farina con le uova e otteniamo in panetto liscio, facciamo riposare il panetto avvolto nella pellicola per 30 minuti minimo. Tiriamo la sfoglia ma non troppo sottile. Adagiamo sulla sfoglia il prezzemolo e l’aneto tritati, stendiamo di nuovo la sfoglia per fare penetrare le erbe nell’impasto. Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata e scoliamo in acqua e ghiaccio, asciughiamo su un canovaccio asciutto.

Lessiamo gli asparagi per circa 5 minuti in acqua salata, scoliamo e tagliamo a pezzetti non troppo grandi, ma le punte le lasciamo lunghe.