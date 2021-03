Risotto latte, menta e gorgonzola: la ricetta di Sergio Barzetti

La ricetta del risotto latte, menta e gorgonzola, un primo piatto di Sergio Barzetti davvero molto originale. Le ricette di Sergio Barzetti in realtà sono sempre molto originali ma per le ricette E’ sempre mezzogiorno questa è una vera bontà da copiare subito. La menta va coltivata nel vaso perché se la mettiamo a terra è infestante, arriva ovunque, questo il consiglio per chi coltiva anche sul balcone di casa la menta fresca. La ricetta E’ sempre mezzogiorno del risotto con menta e gorgonzola Sergio Barzetti lo dedica a Don Damiano che ogni settimana gli manda una ricetta di un risotto. Il consiglio però è di preparare tutti questo risotto con la menta e il gorgonzola, una ricetta molto golosa.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO SERGIO BARZETTI – RISOTTO LATTE MENTA E GORGONZOLA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola mettiamo la farina di mais, formaggio grattugiato e un po’ di foglie di menta fresca. Frulliamo il tutto, una cosa già originale così. Versiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 160° C per 10 – 12 minuti.

In pentola tostiamo il riso a secco, solo dopo uniamo l’olio e mescoliamo ancora, aggiungiamo il brodo un po’ alla volta e poi le erbe aromatiche, la menta fresca, se vogliamo anche la solita foglia di alloro. Abbiamo il brodo fatto con menta, scorza di limone, sedano e una mela. Portiamo a cottura il riso aggiungendo il brodo necessario e mescolando ogni tanto. Quasi a fine cottura aggiungiamo il latte al riso, aggiungiamo il gorgonzola, il formaggio grattugiato, la menta fresca spezzettata.

Montiamo la panna con le fruste elettriche, aggiungiamo pepe macinato fresco e un pochino di menta fresca spezzettata.

Aggiungiamo al risotto anche la panna montata e mantechiamo. Serviamo completando con foglioline di menta fresca ma soprattutto con il mix cotto in forno e spezzettato.