Maltagliati col salmone, variazione di salmone è la ricetta di Mauro Improta

La ricetta della pasta col salmone, i maltagliati al salmone, la ricetta di Mauro Improta della variazione di salmone e come sempre poi arriva anche la ricetta di Mattia Improta, il salmone ripieno di robiola, cotto al vapore. Mauro Improta prepara la pasta fresca ma con grano saraceno, un impasto perfetto per condire con il salmone ma non solo. Se non abbiamo tempo compriamo la pasta fresca già pronta, non perdiamo però il sughetto proposto oggi. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 26 marzo 2021 un primo piatto ottimo, un piatto a base di pesce che Mauro Improta completa con il parmigiano, con la bottarga, con gli spinacini freschi. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di E’ sempre, soprattutto la pizza di Fulvio Marino ma anche gli involtini siciliani, la ricetta degli gnocchi e poi proviamo a fare anche noi l’uovo di Pasqua di Luca Montersino.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO PASTA COL SALMONE – RICETTE MAURO IMPROTA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo le farine con le uova intere e il tuorlo aggiunto, se necessario aggiungiamo un poco di olio oppure un poco di acqua e otteniamo un composto liscio. Tiriamo la sfoglia e poi tagliamo a pezzi irregolari, abbiamo i maltagliati.

In padella versiamo abbondante olio di oliva, mettiamo i due spicchi di aglio, il peperoncino, facciamo imbiondire l’aglio e aggiungiamo un po’ di acqua di cottura. Tagliamo il salmone a pezzi, già spinato, aggiungiamo in padella. Aggiungiamo anche il prezzemolo fresco tritato al coltello e un po’ di bottarga. Togliamo l’aglio e facciamo un po’ rapprendere il sughetto. Alla fine aggiungiamo il parmigiano grattugiato.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, pochi minuti di cottura, scoliamo e versiamo in padella, mantechiamo completando con altra bottarga e parmigiano, spinacini freschi e serviamo subito.