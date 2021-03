Tubetti con piselli e pancetta, la ricetta di Angela Frenda e Zia Cri

La ricetta dei tubetti con piselli e pancetta, la ricetta di Angela Frenda che ha preparato zia Cri nella puntata E’ sempre mezzogiorno di oggi 30 marzo. Una ricetta molto semplice, una zuppa di piselli o anche zuppa di stagione, così la chiamava Eduardo De Filippo che aggiungeva come ingrediente la pazienza per cucinare un ottimo piatto. La ricetta suggerita oggi da Angela Frenda è come sempre collegata a una storia, questa volta la storia di un grande. La pasta con i piselli e la pancetta è dedicata al grande autore, attore, drammaturgo e commediografo. Il piatto con i piselli e la pancetta proposto a E’sempre mezzogiorno non ha nessun riferimento preciso alle opere di De Filippo ma è un piatto che preparava spesso per sua moglie Elisabetta.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 30 MARZO 2021 – TUBETTI CON PISELLI E PANCETTA

Ingredienti: 200 g di tubetti, 1 kg di piselli freschi, 70 g di pancetta affumicata, olio, pecorino grattugiato, 1 cipolla, sale e pepe q.b.

Preparazione: tritiamo la cipolla al coltello e facciamo soffriggere in padella con un filo di olio di oliva. Aggiungiamo la pancetta a dadini e facciamo rosolare pochi minuti. Poi uniamo anche i piselli freschi che copriamo con qualche mestolo di acqua tiepida.

La pasta in questo caso non va cotta da parte ma nella padella, oggi si direbbe che va risottata. Infatti, aggiungiamo in padella anche i tubetti, aggiungendo anche l’acqua necessaria per la cottura, quindi qualche mestolo alla volta, per non esagerare. Possiamo anche aggiungere il brodo invece che acqua semplice e in questo modo il piatto sarà ancora più goloso.

Facciamo asciugare, assorbire tutta l’acqua e poi completiamo con pepe, se necessario anche altro sale e in più il formaggio grattugiato, questa vola il pecorino grattugiato. Il piatto è pronto e possiamo servire.