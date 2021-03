Gli arancini di Montalbano, la ricetta di Angela Frenda e Zia Cri

La ricetta degli arancini di Montalbano dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 16 marzo 2021. Ancora una storia da raccontare per Angela Frenda che appassionata come molti di Montalbano ha commentato con Antonella Clerici la fine della storia d’amore di Montalbano con la sua storica fidanzata. Storici restano anche gli arancini o arancine. In questo caso sono gli arancini di Montalbano con la caratteristica forma allungata. Arancini con ripieno di piselli e carne al ragù. Ecco come zia Cri e Angela Frenda hanno preparato gli arancini di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Non perdete questa e le altre ricette dalla cucina di Antonella Clerici.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLE ARANCINE DI MONTALBANO

Ingredienti – Per il ripieno: 200 g di polpa di manzo, 200 g di polpa di maiale, 200 g di passata di pomodoro, 2 cucchiai di concentrato di pomodoro,150 g di piselli sbollentati, trito di sedano e cipolla, basilico, prezzemolo, sale e pepe, olio

Per il risotto: ½ cipolla, 500 g di riso, 1 l di brodo di carne, 90 g di salame piccante, 150 g di besciamella, 2 uova, 1 noce di burro, sale e pepe, olio

Per completare: albume d’uovo, pangrattato, olio di arachidi

Preparazione: per il ripieno tritiamo il sedano e la cipolla e facciamo rosolare nel tegame con un po’ di olio, uniamo i due pezzi di carne intera, facciamo rosolare un po’, aggiungiamo la passata e il concentrato di pomodoro, un po’ di acqua, saliamo e facciamo cuocere a fiamma bassa mescolando ogni tanto. Aggiungiamo il pepe, il prezzemolo tritato, basilico spezzettato e facciamo cuocere mezz’ora. Aggiungiamo i piselli lessati, facciamo insaporire e togliamo dal fuoco.

Per il risotto tritiamo la cipolla e rosoliamo con burro e olio, aggiungiamo il riso e tostiamo. Aggiungiamo un po’ alla volta il brodo bollente. Versiamo il riso cotto nella ciotola e lasciamo intiepidire, aggiungiamo le uova, il salame a dadini, la besciamella, amalgamiamo bene.

Sfilacciamo la carne e rimettiamo nel tegame con sugo e piselli, questo è il ripieno. Prendiamo un po’ di riso e stendiamo sul palmo della mano, al centro mettiamo il ripieno. Diamo alle arancine la forma e passiamo nell’albume sbattuto e poi nel pane grattugiato. Friggiamo in olio profondo e bollente, facciamo ben dorare. Scoliamo su carta da cucina per eliminare l’olio in eccesso. Gustiamo caldi.