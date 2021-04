Tagliolini al limone, la ricetta di Zia Cri

La ricetta di Zia Cri dei tagliolini al limone, un primo piatto perfetto per la primavera con le ricette E’ sempre mezzogiorno. Usiamo i tagliolini che sono ben più stretti delle tagliatelle, perfetti per questo piatto. Nell’impasto con le farine e le uova il prezzemolo e la scorza di limone ed è già un bel gusto. In più c’è il consiglio di lavorare il burro non solo con il limone ma anche con l’acqua gasata. La ricetta dei tagliolini al limone è davvero semplice, tanti suggerimenti in una sola ricetta E’ sempre mezzogiorno. Possiamo anche preparare solo il condimento e utilizzare i tagliolini classici già pronti se non abbiamo molto tempo. Non perdete questa ricetta della pasta al limone di Zia Cri e le altre ricette di oggi 1 aprile 2021 di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – TAGLIOLINI AL LIMONE

Ingredienti: 250 g di farina 00, 50 g di semola, 3 uova, scorza di limone, 10 g di prezzemolo tritato

1 limone (succo e scorza), 150 g di bottarga (facoltativa), 150 g di burro, 50 ml di acqua gasata, 1 spicchio d’aglio

Preparazione: versiamo le farine sulla spianatoia, la scorza di limone grattugiata e il prezzemolo tritato, creiamo la classica fontana e al centro sgusciamo le uova, iniziamo a lavorare con la forchetta. Facciamo riposare mezz’ora coperta e poi tiriamo la sfoglia. Tagliamo i tagliolini.

Lavoriamo il burro con il succo e la scorza di limone, un po’ di acqua gasata, usiamo la frusta elettrica. Utilizziamo un po’ il metodo di Sergio Barzetti per usare meno grassi.

Cuociamo i tagliolini in acqua bollente e salata, avrà pochi minuti di cottura perché è pasta fresca. Grattugiamo la bottarga, ovviamente è un ingrediente in più, se non l’abbiamo possiamo evitare.

In padella versiamo un po’ di olio e lo spicchio di aglio, facciamo andare e poi aggiungiamo un po’ di bottarga grattugiata. Scoliamo la pasta e versiamo in padella, togliamo l’aglio e saltiamo i tagliolini aggiungendo il burro preparato prima. Serviamo subito. Se vogliamo completiamo con altra bottarga grattugiata.