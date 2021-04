Raskatielli ai peperoni, la ricetta da E’ sempre mezzogiorno

La ricetta dei raskatielli da E’ sempre mezzogiorno di oggi 6 aprile 2021, la ricetta di un primo piatto diverso dai soliti, una ricetta calabrese da provare subito. E’ una ricetta classica ma non tutti la conoscono, in più i raskatielli sono ben diversi dai classici gnocchi, per forma e per consistenza. Un pranzo completo perché usiamo la farina di ceci e la farina di fave, in più il sugo con i peperoni, non serve altro. Proviamo anche noi l’impasto speciale con acqua e le due farine di legumi, sarà di certo un gusto nuovo, un modo anche per fare mangiare ceci e fave a tutti. Ecco la ricetta di oggi da E’ sempre mezzogiorno, la ricetta dei raskatielli, la ricetta degli gnocchi che in realtà non sono gnocchi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI RASKATIELLI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: la farina di ceci e la farina di fave le versiamo nella ciotola ma setacciandole prima. Aggiungiamo un po’ alla volta l’acqua mentre mescoliamo con la mano. Impastiamo bene sulla spianatoia con un po’ di farina di semola rimacinata e otteniamo un panetto compatto; bisogna lavorare in tutto 20 – 25 minuti.

Facciamo dei bastoncini ben spessi, tagliamo a pezzi, come si fa con dei grossi gnocchi, ma ogni pezzetto lo schiacciamo con due dita. Cuociamo in acqua bollente e salata, la cottura è di circa 12 minuti, scoliamo bene.

Tritiamo sedano, carota e cipolla, versiamo in pentola con un po’ di olio, facciamo soffriggere. Puliamo i peperoni verdi e tagliamo a pezzi, mettiamo in pentola, facciamo insaporire. Aggiungiamo la passata di pomodoro e adesso anche lo spicchio di aglio ben tritato. Mescoliamo, aggiungiamo un po’ di acqua, sale e foglie di basilico fresco. Facciamo cuocere almeno 1 ora.