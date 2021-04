Ravioli ricotta e limone, la ricetta di Mattia e Mauro Improta con seppie e carciofi

La ricetta dei ravioli con ricotta e limone di Mattia e Mauro Improta, la ricetta del primo piatto E’ sempre mezzogiorno di oggi 14 aprile 2021. I ravioli con il ripieno di ricotta e con seppie e carciofi per il condimento. Mattia e Mauro Improta si dividono i compiti, Mauro prepara l’impasto e il ripieno di ricotta e limone, aggiunge il prezzemolo; intanto Mattia si occupa delle seppie e dei carciofi. Il risultato è un goloso primo piatto per E’ sempre mezzogiorno. Di certo molto golosi i ravioli con la ricotta e il limone e già questa è un’idea semplice da rubare. Ecco come si fanno i ravioli ricotta e limone di Mauro Improta.

RICETTE IMPROTA PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNOI – RAVIOLI RICOTTA E LIMONE CON SEPPIE E CARCIOFI

Ingredienti: li trovate nelle doto in basso

Preparazione: impastiamo la farina 00 con le uova, otteniamo un panetto con una maglia glutine abbastanza forte, elastica. Il consiglio è di tenere da parte un po’ di farina perché dipende dalla grandezza delle uova. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e mettiamo in frigo 30 minuti. Stendiamo la sfoglia e tra due sfoglie mettiamo le foglie di prezzemolo, passiamo di nuovo nella nonna papera. Lavoriamo la ricotta sgocciolata e setacciata con la scorza di limone grattugiata, disponiamo i ciuffi sulla sfoglia, chiudiamo e ritagliamo i ravioli.

Puliamo i carciofi, togliamo tutte le parti dure. In padella olio e scalogno affettato, aggiungiamo i gambi dei carciofi a pezzetti e facciamo andare aggiungendo anche la patata pelata e già lessata a pezzi. Aggiungiamo il brodo o acqua di cottura. Frulliamo e passiamo al setacciamo, abbiamo la crema.

In padella versiamo un po’ di olio e cuociamo i carciofi tagliati a fettine.

Puliamo le seppie e tagliamo in stile giapponese, a pigna, in pratica facciamo delle incisioni ottenendo dei tagli sottili. Possiamo però anche tagliare a striscioline. Mettiamo in padella con olio e spicchio di agli, facciamo cuocere velocemente altrimenti le seppie diventano stoppose.

Cuociamo i ravioli in acqua bollente e salata, scoliamo e saltiamo in padella con le seppie. Aggiungiamo scorza di limone e serviamo sulla crema completando con i carciofi.