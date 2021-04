Gnocchi della domenica con braciole napoletane, la ricetta di Mattia e Mauro Improta

La ricetta degli gnocchi della domenica con le braciole napoletane di Mattia e Mauro Improta, due ricette in una perché in questo modo abbiamo primo e secondo piatto. La domenica napoletana è questa, a tavola arrivano gli gnocchi conditi con il ragù con braciole. Il consiglio degli Improta è di servire gli gnocchi al ragù nel piatto di portata con accanto le braciole, gli involtini. Una vera delizia per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fanno gli gnocchi di Mauro Improta e come si servono con le braciole di vitello. Non perdete le altre ricette di oggi 16 aprile 2021.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI MATTIA E MAURO IMPROTA – GNOCCHI DELLA DOMENICA E BRACIOLE NAPOLETANE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: portiamo a bollore l’acqua in pentola, aggiungiamo olio e sale, quando arriva a bollore versiamo tutta la farina, tutta in un colpo, mescoliamo subito con il cucchiaio di legno, facciamo cuocere e mescoliamo fino a quando il composto si stacca dalla pentola. Versiamo sulla spianatoia, facciamo un attimo raffreddare e lavoriamo con le mani ottenendo i classici filoncini, tagliamo a dadini tutti uguali, tiriamo gli gnocchi trascinandoli con il dito così li scaviamo un po’. Se li vogliamo rigati li tiriamo sul dorso della forchetta.

Braciole napoletane

Stendiamo le fette di carne, saliamo e farciamo con uvetta, pinoli, pecorino grattugiato, prezzemolo tritato o anche a rametti, arrotoliamo e fermiamo con gli stecchini.

Nella padella antiaderente scaldiamo un po’ di olio di oliva, facciamo rosolare su tutti i lati le braciole e aggiungiamo la cipollata tritata al coltello. Facciamo appassire la cipolla, sfumiamo con il vino rosso e aggiungiamo la passata di pomodoro, saliamo e facciamo cuocere.

Tagliamo la mozzarella a dadini piccoli. Versiamo parte del ragù senza carne in un’altra padella, aggiungiamo basilico fresco. Cuociamo gli gnocchi in acqua bollente e salta, scoliamo e versiamo in padella, uniamo la mozzarella e il pecorino grattugiato, facciamo saltare, completiamo con il basilico fresco. Serviamo gli gnocchi con le braciole.