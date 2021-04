Rose di lasagna riccia, la ricetta di Antonella Ricci

La ricetta della lasagna di Antonella Ricci di oggi 20 aprile 2021 per E’ sempre mezzogiorno, la ricetta delle rose di lasagna riccia. Il risultato di queste rose di lasagna ripiene di ragù e polpa di melanzana è davvero delizioso, un primo piatto. Rose di lasagna riccia ed è davvero semplice preparare questo piatto che Antonella Ricci ha mostrato nella puntata del martedì di E’ sempre mezzogiorno. Però dobbiamo prima sbollentare 5 minuti la pasta, per il resto ragù, pomodorini e polpa di melanzane tutto è molto semplice ma occorre un po’ di tempo a disposizione. Ecco la ricetta di oggi di Antonella Ricci.

RICETTE ANTONELLA RICCI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – ROSE DI LASAGNA RICCIA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: sbollentiamo 5 minuti la pasta in acqua bollente e salata, scoliamo e adagiamo sul canovaccio, non serve raffreddare in acqua.

Nel tegame facciamo soffriggere il classico trito di sedano, carota e cipolla con un po’ di olio. Poi uniamo la carne macinata, solo vitello o il mix con il maiale, come preferiamo. Sale, pepe e solo dopo sfumiamo con il vino bianco. Facciamo raffreddare.

La melanzana media la laviamo e bucherelliamo con i rebbi della forchetta, mettiamo sulla teglia e in forno 40 minuti, togliamo la buccia e la polpa la schiacciamo bene. Versiamo nella ciotola insieme sia la polpa di melanzana che il ragù bianco, tutto a temperatura ambiente, mescoliamo e aggiungiamo la besciamella, amalgamiamo. Dobbiamo ottenere un composto ben asciutto.

Disponiamo la sfoglia cotta sulla teglia, sale, pepe e su ogni lasagnetta disponiamo il ripieno, al centro e su quasi tutta la lunghezza. Copriamo con un’altra sfoglia e aggiungiamo altro ripieno ma anche la scamorza grattugiata. Facciamo tante lasagnette, condiamo con un filo di olio e arrotoliamo. Disponiamo le rose nei cestini usa e getta o di alluminio. Un po’ di besciamella sopra e un po’ di parmigiano. Chiudiamo ogni singola rosa con il cestino nella carta alluminio. Mettiamo in forno 15 minuti a 170° C, togliamo la carta alluminio e mettiamo in forno sempre a 170° C per altri 7 minuti.

Tagliamo i pomodorini a metà e mettiamo in pentola con un filo di olio caldo, sale, basilico e facciamo andare velocemente aggiungendo la passata di pomodoro giallo. Serviamo le rose di lasagna gratinate completando con i pomodori colorati e la salsetta. Infine, cacioricotta grattugiata.