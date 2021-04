Fazzoletti di asparagi al forno, la ricetta di Carmine D’Elia

La ricetta dei fazzoletti di asparagi, la ricetta del primo piatto E’ sempre mezzogiorno di oggi 23 aprile 2021 di Carmine D’Elia. Una gran ricetta con una pasta che va cotta al forno e sono dei fagottini ripieni di ricotta e altri formaggi, il tutto condito con la besciamella. Non manca il burro e ci sono gli asparagi per dare quel gusto speciale al tutto. Anche oggi sono tante le ricette del venerdì di E’ sempre mezzogiorno da copiare. Non perdete questa e le altre ricette di Carmine D’Elia e le altre ricette con Antonella Clerici. Ecco come si fanno i fazzoletti di asparagi, i fagottini ripieni con ricotta e asparagi al forno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – FAZZOLETTI DI ASPARAGI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo metà cipolla e versiamo in padella dove abbiamo riscaldato un po’ di olio e un po’ di burro. Lessiamo gli asparagi e li tagliamo a pezzi, versiamo in padella, facciamo andare, lasciamo da parte solo qualche punta per decorare.

Nella ciotola mettiamo la ricotta, il caciocavallo tagliato a pezzetti, il pecorino grattugiato, un po’ di maggiorana fresca, aggiungiamo gli asparagi cotti in padella e amalgamiamo il tutto.

Facciamo l’impasto con le farine, le uova e un po’ di sale, facciamo riposare 30 minuti avvolto nella pellicola e poi tiriamo la sfoglia e ritagliamo le sfoglie, dei rettangoli come si fa per la lasagna. Passiamo le sfoglie una volta nell’acqua bollente. Scoliamo e farciamo al centro con il ripieno, chiudiamo come si fa con un fagottino, un pacchetto, in realtà sono fazzoletti.

Disponiamo i fazzoletti nella teglia imburrata e copriamo con la besciamella. Altro formaggio grattugiato, per ogni fagottino un pezzetto di burro e mettiamo in forno 25 minuti a 180° C. Per decorare facciamo dei nodini d’amore con gli asparagi lessati.