Margherite baciate con ragù vegetale, ricetta di Fabio Potenzano

La ricetta delle margherite baciate con ragù vegetale è il piatto di Fabio Potenzano di oggi 23 aprile 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Un primo piatto da copiare seguendo tutti i consigli dello chef siciliano. Un bel po’ di passaggi per questa ricetta con i carciofi ma Fabio Potenzano non butta niente e prepara anche un brodo con gli scarti dei carciofi. Inoltre, prepara i pomodorini in forno conditi sempre con un delizioso gusto siciliano. Una crema di piselli e la pasta fresca è davvero l’ultima cosa da fare se siamo bravi in cucina. Da non perdere questa e le altre ricette di Fabio Potenzano. Ecco come si fanno le margherite, queste tagliatelle larghe servite con carciofi, crema di piselli e pomodori secchi.

MARGHERITE BACIATE CON RAGU’ VEGETALE DI FABIO POTENZANO – E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: puliamo i carciofi e con lo scarto facciamo il brodo. Quindi acqua, olio, sale, scarti di carciofi. I carciofi puliti e a pezzi li mettiamo in acqua con i gambi del prezzemolo. Tagliamo poi a fettine sottili.

Tritiamo metà cipollotto al coltello e mettiamo nella pentola con un po’ di olio di oliva, aggiungiamo i piselli, il brodo con lo scarto di carciofi e facciamo cuocere. Frulliamo con il mixer a immersione.

L’altra età del cipollotto la mettiamo a fettine in padella, un po’ di olio e facciamo andare. Aggiungiamo il pomodoro secco tritato al coltello, facciamo cuocere. Aggiungiamo qui i carciofi puliti e tagliati sottili, facciamo cuocere. A fine cottura aggiungiamo anche un po’ di crema di piselli.

Passiamo i pomodorini al forno, tagliati a metà e conditi con aglio, scalogno, buccia di limone o di arancia grattugiate, sale, pepe, olio di oliva, maggiorana, timo. Mettiamo in forno 1 ora a 100° C.

Impastiamo le farine con le uova, stendiamo la sfoglia su cui grattugiamo il pesce fresco e il formaggio. Ripieghiamo la sfoglia e passiamo il mattarello, ritagliamo le tagliatelle larghe con la rotella dentellata. Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, scoliamo e saltiamo in padella con il sughetto di carciofi. Serviamo su una base di crema di piselli, completiamo con il formaggio grattugiato.