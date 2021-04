Tagliatelle carciofi salsiccia e parmigiano, la ricetta di Andrea Mainardi

Dalle ricette Cotto e Mangiato di Andrea Mainardi la ricetta delle tagliatelle carciofi salsiccia e parmigiano, un primo piatto suggerito per le nuove ricette Cotto e Mangiato. Tessa Gelisio segue la preparazione di Andrea Mainardi ed è davvero semplice preparare le tagliatelle. Non c’è bisogno di dosi precise, tranne che per la pasta fresca, per il resto tutto è molto semplice. Possiamo fare le tagliatelle, come suggerisce Mainardi, oppure i tagliolini, i più pigri possono comprare la pasta fresca già pronta o anche le tagliatelle all’uovo secche. Ecco dalle ricette di Andrea Mainardi per Cotto e Mangiato la ricetta delle tagliatelle con carciofi, salsiccia e parmigiano. Non perdete questa e le altre ricette della rubrica di cucina di Studio Aperto.

RICETTE COTTO E MANGIATO – TAGLIATELLE CARCIOFI SALSICCIA E PARMIGIANO

Ingredienti e preparazione: nella padella facciamo sciogliere il burro con due spicchi di aglio e finocchietto selvatico, aggiungiamo la salsiccia sgranata, facciamo cuocere. Puliamo i carciofi e tagliamo a fettine sottili, aggiungiamo in padella con la salsiccia rosolata, facciamo saltare per qualche minuto, non aggiungiamo sale perché la salsiccia è già salata.

Per la pasta impastiamo la farina, le dosi sono 1 uovo per ogni etto di farina. Otteniamo un panetto omogeneo e liscio e poi stendiamo la sfoglia e tagliamo le tagliatelle. Il consiglio è di non tirare la sfoglia troppo sottile, se vogliamo possiamo fare i tagliolini invece delle tagliatelle. Cuociamo la pasta fresca in acqua bollente e salata, scoliamo quando non è ancora del tutto cotta e versiamo in padella con i carciofi e la salsiccia. Facciamo saltare e completiamo la cottura aggiungendo un pochino di acqua di cottura. Completiamo il piatto con la scorza di limone grattugiata e con tanto parmigiano reggiano grattugiato.