Tagliatelle di crepes verdi con sugo dell’orto, ricetta Daniele Persegani

Tagliatelle di crepes verdi con sugo dell’orto è la ricetta di Daniele Persegani dalla puntata del 27 aprile 2021 di E’ sempre mezzogiorno. Prepariamo prima le crespelle verdi, possiamo altrimenti usare quelle avanzate, le facciamo raffreddare e intanto prepariamo il sugo dell’orto fatto con zucchina, peperoni, cipollotto, piselli. Daniele Persegani con la sua ricetta di oggi per E’ sempre mezzogiorno ci regala anche la ricetta dei pomodori cotti in forno. Un piatto davvero gustoso e colorato. Da copiare subito la ricetta delle tagliatelle fatte con le crepes verdi agli spinaci di Daniele Persegani.

RICETTE DANIELE PERSEGANI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – TAGLIATELLE DI CREPES VERDI CON SUGO DELL’ORTO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: iniziamo dalla pastella delle crepes e frulliamo gli spinaci lessati e strizzati con la farina, le uova e il latte. Filtriamo la pastella, in questo modo con il colino vanno via le bollicine. Magari facciamo riposare la pastella 30 minuti, così sarà perfetta. Possiamo preparare le crepes anche il giorno prima e le conserviamo in frigo.

Imburriamo la padella antiaderente ben calda, quindi solo un pochino di burro per ogni crespella. Versiamo il composto con un mestolo e cuociamo le crepes sui due lati. Facciamo raffreddare le crepes.

Laviamo i pomodori, li tagliamo a metà e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e già unta con olio, aggiungiamo lo spicchio di aglio, condiamo poi con origano, sale, altro olio. Mettiamo in forno a 180° C per circa 40 minuti. In padella antiaderente facciamo rosolare con un po’ di olio il guanciale tagliato a bastoncini.

Tagliamo la melanzana a dadini piccoli con tutta la buccia e mettiamo in acqua e sale, poi strizziamo bene e mettiamo in padella con il guanciale. Aggiungiamo peperoni e zucchina tagliati a dadini, il cipollotto a fettine, i piselli e facciamo cuocere. Solo alla fine aggiungiamo i pomodori cotti in forno, facciamo insaporire.

Arrotoliamo le crepes e tagliamo le tagliatelle, versiamo in padella con il sugo dell’orto, facciamo scaldare e insaporire. Serviamo le tagliatelle verdi completando con la stracciatella condita con olio, sale e pepe.