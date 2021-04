Ravioli capresi, la ricetta di Mattia e Mauro Improta

La ricetta dei ravioli capresi di Mattia e Mauro Improta è il primo piatto goloso dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Ravioli capresi degli Improta con una pasta sfoglia senza uova tirata molto sottile e il ripieno di formaggio. I ravioli capresi hanno la forma del sole, il ripieno è una pallina golosa. Doppia salsa per i ravioli di Mauro Improta, sia salsa gialla che salsa rossa ma oltre al sughetto con i pomodori Mauro prepara anche una salsa verde con il basilico. Ecco la ricetta di oggi da E’ sempre mezzogiorno.

RAVIOLI CAPRESI DI MATTIA E MAURO IMPROTA – LA RICETTA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle fotto in basso

Preparazione: nel pentolino versiamo l’acqua, olio e un pizzico di sale, facciamo scaldare e versiamo nella ciotola con la farina. Impastiamo e facciamo riposare avvolto nella pellicola per 30 minuti, come si fa per tutti gli impasti. Tiriamo la sfoglia, deve essere liscia e sottile.

Per il ripieno amalgamiamo la caciotta grattugiata con le uova, il parmigiano grattugiato, maggiorana fresca tritata, dobbiamo ottenere un composto perfetto per modellare delle palline.

Disponiamo le palline di ripieno sulla sfoglia, se necessario spennelliamo con un po’ di acqua e adagiamo sopra l’altra sfoglia, facciamo uscire l’aria e coppiamo, otteniamo i ravioli.

Per il sughetto mettiamo in padella olio, aglio, i pomodori rossi tagliati a pezzi, saliamo, facciamo cuocere velocemente e togliamo l’aglio. In un’altra padella facciamo soffriggere un altro spicchio di aglio con un po’ di olio di oliva, aggiungiamo i pomodorini gialli tagliati a metà, saliamo e aggiungiamo il pepe, frulliamo togliendo prima l’aglio.

Sbollentiamo velocemente il basilico nella pentola con l’acqua bollente per cuocere i ravioli. Scoliamo il basilico nell’acqua fredda e frulliamo con olio e un po’ di sale o formaggio grattugiato.

Cuociamo i ravioli nell’acqua bollente e salata, scoliamo e versiamo in padella con la salsa rossa, facciamo insaporire. Serviamo i ravioli sulla salsa gialla e completiamo con la salsa al basilico.