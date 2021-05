La ricetta pasta fredda ai peperoni, olive e pistacchi

La ricetta della pasta fredda ai peperoni, olive e pistacchi è il primo piatto Cotto e Mangiato di oggi 4 magio 2021. Tante le ricette facili e veloci con cui Tessa Gelisio ci suggerisce cosa preparare per il pranzo o per la cena e con l’arrivo della bela stagione iniziamo anche a pensare a nuovi piatti freddi, alle ricette per paste fredde colorate e che fanno bene. Arrivano i peperoni negli orti e possiamo preparare questa pasta fredda con i peperoni, la granella di pistacchi e le olive taggiasche. Il consiglio di Tessa Gelisio per questo piatto di pasta fredda è di aggiungere il formaggio grattugiato quando la pasta sarà già raffreddata. Non perdete questa e le altre ricette Cotto e Mangiato

RICETTE COTTO E MANGIATO – PASTA FREDDA AI PEPERONI OLIVE E PISTACCHI

Ingredienti e preparazione: laviamo 600 g di peperoni, li puliamo togliendo semini e filamenti, tagliamo a falde e disponiamo sulla teglia foderata con la carta alluminio e con la pelle verso l’alto. Mettiamo in forno a 200° C fino a quando si abbrustoliscono, quindi al massimo 30 minuti. Togliamo i peperoni dal forno e mettiamoli bollenti in un sacchetto di plastica, lasciamo che si raffreddino e così possiamo pelarli velocemente, tagliamo i peperoni a listarelle.

Cuociamo la pasta, magari 360 g di fusilli, in acqua bollente e salata, scoliamo al dente e versiamo nella ciotola, condiamo con l’olio di oliva. Aggiungiamo alla pasta anche le olive taggiasche (50 g) tagliate a pezzetti, in modo grossolano. Aggiungiamo anche la granella di pistacchi tritata in modo grossolano e quando la pasta si raffredda anche il formaggio grattugiato, amalgamiamo bene il tutto. Serviamo ben fredda o a temperatura ambiente. Una pasta fredda pronta in pochi minuti se cuociamo in anticipo i peperoni in forno.